CHP’nin Foça itirazı yine reddedildi: Askerlere seçim çalışması yapacağız

İzmir'in Foça ilçesinde 3 ay boyunca kurs gören 4 bin 2 askeri personelin burada seçmen olarak görünmesine CHP itiraz etmiş, İl Seçim Kurulu da 4 bin 2 kişiden, ilçeden ayrılan 633’ünün seçmen kaydının silinmesine karar vermişti.

CHP 3 BİN 369 ASKER İÇİN DE İTİRAZ ETTİ

CHP, diğer 3 bin 369 askerin seçmen kayıtlarının silinmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu. İzmir İl Seçim Kurulu Başkanlığı bu başvuruyla ilgili son sözünü söyledi. “Döküm süresi dahil muhtarlık askı süresi içinde gerçekleştirilen askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listesinde değişiklik doğuran ekleme, çıkarma ve dondurma kararlarına ilişkin olmayan itirazının reddine” karar verildi.

“ASKERLERE SEÇİM ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş ise bu karara son kez itiraz edeceklerini duyurdu.

“İtirazımız yine reddedilirse askerlere adaylarımızı tanıtacağız” diyen CHP’li Gezmiş süreci anlattı ve şunları söyledi “Bu bölgeye geçici süreliğine gelen kursiyer asker tespit ettik. Bunların 633’ü geçen seçimlerden kalan ve şu an burada olmaması gereken bir sayı. Geriye kalan 3 bin 369 kişi ise buraya 4 Ocak’tan önce gelip, seçimde burada oy kullanıp seçimden bir hafta sonra buradan ayrılacak kişiler. Yani bölgeye 3 aylığına gelen kursiyer askerler. Biz de bölgeye Türkiye’nin dört bir yanından 3 aylığına gelip bir daha gelmeyecek kişilerin burada seçimin kaderini değiştirmemesi gerektiğini ve nüfusa kayıtlı oldukları bölgelerde oy kullanmalarının daha doğru olduğunu belirttik. Yüksek Seçim Kurulu’na her şeyi tüm detaylarıyla verdik ama YSK tüm itirazlarımızı reddetti. Yasal süre devam ettiği için tekrar itiraz ettik, ilçe tekrar reddetti. Bununla ilgili bugün tekrar son kez itiraz gerçekleştireceğiz. Yine ret cevabı alırsak, burada bulunan askerlerimize belediye başkan adaylarımızı, meclis üyelerimizi tanıtıp oy isteyeceğiz.” dedi.