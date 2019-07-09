CHP’nin vaadini AKP’li Büyükşehir kaptı!

Kocaeli'de 31 Mart yerel seçimlerinde halk ekmek vaadinde bulunan CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi'ni kazanmıştı. Belediye başkanı seçildikten sonra Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri ile bir araya gelen Hürriyet, fırıncıları mağdur etmeyecek bir sistem kurulması için talimat vermişti. İzmit Belediyesi yetkilileri ile Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi arasında görüşmeler sürerken AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı.

“12 İLÇEDE HALK EKMEK SATIŞ STANTLARI KURULACAK”

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında protokol yapılmasını ve halk ekmek satış sisteminin kurulmasını öngören teklifi meclis gündemine girdi. 11 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında onaylanacak olan teklif sonrasında belediye çalışmalara başlayacak ve 12 ilçede halk ekmek satış stantları kurulacak.