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CHP’nin vaadini AKP’li Büyükşehir kaptı!

Kocaeli’de CHP’nin seçim sürecindeki halk ekmek vaadini AKP’li Büyükşehir Belediyesi hayata geçiriyor. Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol yapacak olan AKP’li belediye 11 Temmuz’daki meclis toplantısında halk ekmek satış sisteminin kurulmasını kararlaştıracak.

Uğur ENÇ / Kocaeli
09:30 -
Haberler Gündem
CHP’nin vaadini AKP’li Büyükşehir kaptı!

Kocaeli'de 31 Mart yerel seçimlerinde halk ekmek vaadinde bulunan CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi'ni kazanmıştı. Belediye başkanı seçildikten sonra Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri ile bir araya gelen Hürriyet, fırıncıları mağdur etmeyecek bir sistem kurulması için talimat vermişti. İzmit Belediyesi yetkilileri ile Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi arasında görüşmeler sürerken AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı.

“12 İLÇEDE HALK EKMEK SATIŞ STANTLARI KURULACAK”

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında protokol yapılmasını ve halk ekmek satış sisteminin kurulmasını öngören teklifi meclis gündemine girdi. 11 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında onaylanacak olan teklif sonrasında belediye çalışmalara başlayacak ve 12 ilçede halk ekmek satış stantları kurulacak.

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