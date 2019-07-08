AKP ve MHP’liler olumlu yanıt verdi ancak katılmadı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 39 ilçesinin belediye başkanlarına, 8 Temmuz günü için Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde randevu verdi. Randevuya, aralarında Cumhur İttifakı’na mensup belediyelerin de bulunduğu birçok belediye başkanı olumlu yanıt verdi. Toplantı, akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Ancak Cumhur İttifakı’na mensup belediye başkanları, söz konusu toplantıya katılmadı. Toplantıda İmamoğlu ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile birlikte Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Kadıköy, Şişli, Kartal, Bakırköy, Adalar, Ataşehir, Beşiktaş, Maltepe ve Sarıyer belediye başkanları hazır bulundu. Toplantıyı başlatan İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konuşmasında özetle şunları söyledi:

”HERKESE EŞİT HİZMET İÇİN İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUM”

”39 belediye başkanı arkadaşımıza çağrı yapıldı. Bana, 8 arkadaşımızın katılamayacağı ama diğer arkadaşlarımızın katılacağı yönünde bilgi ulaşmıştı. Çok önemsediğim bir toplantıyı sizlerle gerçekleştirmek istiyorum. Özellikle 39 belediye başkanımızla İstanbul’un sorunlarının çözümü noktasında hep beraber hareket etmenin önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Barışçıl ve milletimizi bütünleştiren, ayrıştırmadan uzak bir dönemin İstanbul’a yaşatılması gerektiği konusunda hem hemfikiriz hem de aynı felsefeyi taşıyoruz. Yola çıktığım ilk günden beri söylediğim gibi, ben, İBB Başkanı olarak, bu şehri İstanbul’un bütün belediye başkanlarıyla beraber yönetmek arzusundayım. Herhangi bir siyasi parti olmaksızın, tüm vatandaşlara eşit hizmet yapma konusunda, herkese eşit mesafede olma konusunda iş birliğini önemsiyoruz.”

”İNSANLAR PARTİZANLIK SÜRECİNDEN RAHATSIZ”

”Belediye içerisinde bir partizanlık süreci olgunlaşmış gibi görünüyor. İnsanlar bundan rahatsız bize ulaşan kısmıyla. Ama biz, bu duyguların tamamının bu kurum içerisinde olmasını kabul etmiyoruz ve istemiyoruz. Bu anlamda, belediyede birlikte iş yapabilme, ortak sorunlara ortak çözümler üretebilme kültürünü, sizlerin de gayretiyle İstanbul’a yerleştirme çabasında olacağız. 5 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak da bu kültürü geliştirmenin çok önemli olduğunu biliyorum. Bu amaçla çok önem verdiğim 2 koordinasyon biriminden sizlere kısaca söz etmek istiyorum. Birincisi, ‘Belediye Başkanları Koordinasyon Kurulu’ olacak. İkincisi de ‘Bölge Koordinasyon Masaları’ olacak.”

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”2 AYDA BİR TOPLANACAĞIZ”

”Bizler, 16 milyon İstanbullunun, İstanbul’u yönetme sorumluluğu verdiği kişiler olarak bir araya gelemeyeceksek, İstanbul’un bugününü, yarınını hep birlikte konuşamayacaksak, İstanbul’u nasıl dünya kentleri arasına sokacağımızı paylaşamayacaksak, İstanbul’da insanların kucaklaşmasını, birbirleriyle refah içerisinde, mutlu olmalarını nasıl sağlayacağız? O bakımdan bu süreci önce bu masalarda başlatmamız lazım. Bu toplantıların çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu masalar sayesinde 2 ayda bir Belediye Başkanları Koordinasyon Kurulu toplantılarımızı yapacağız. İlçelerin ortak sorunlarını, birlikte yapılabilecek çalışmaları, İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki tartışmalı yetki konularını görüşeceğiz ve karşılıklı iletişim ve görev paylaşımı sağlayacağız. İstanbul’a katkı sunacak projeleri konuşup, birbirimizden öğreneceğiz aslında. İstanbul’da, birçok konunun sadece ilçe ölçeğinde çözümlenmesi neredeyse imkansız. Burada bütüncül bir süreç yönetimine ihtiyaç var.”

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”HİÇ KİMSE ‘BENİM GÖRÜŞÜM ALINMADI’ DEMEYECEK”

”Bu amaçla İstanbul’u 10 çalışma bölgesine ayırdık. Bu bir taslak öneridir. Dilerdim ki diğer belediye başkanı arkadaşlarım da burada olsunlar ve hep birlikte süreci beraber tartışalım. Bu bölgelerde öncelikli olarak ulaşım, iş ve istihdam politikaları, afet ve acil durum yönetimi, çevre ve ekoloji, mülteci ve göç konularında ortak masalar oluşturulacak. İlçelerin kendi özgün konularında da farklı konu başlıklarında da iş birliğine gidecek plan oluşturulabilecek. Farklı ilçeler, ortak sorunlarına göre birliktelikler kurabilecek. Bu detayları hep birlikte konuşacağız, hep birlikte o masada karar vereceğiz. Hiç kimse ‘Benim görüşüm alınmadı, benim sesim dinlenmedi’ diyemeyecek. ‘Beni partimden dolayı kabul etmediler’ diye bir fikre kapılmayacak. Gelen, gelmeyen herkesi davet etmeye ve bu süreçleri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz.”