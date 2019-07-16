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Cumhur İttifakı’nda 15 Temmuz krizi; MHP’liler alanı terk etti

Çanakkale'de valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Meydanı'nda tören düzenlendi. Ancak programda MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar'a yer ayrılmaması üzerine duruma tepki gösteren Pınar ve MHP’liler alanı terk etti.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
12:09 -
Haberler Gündem
Cumhur İttifakı’nda 15 Temmuz krizi; MHP’liler alanı terk etti

Çanakkale Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşü düzenledi. Saat 20:00’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüş İskele Meydanı'nda son buldu. Vatandaşların da katıldığı yürüyüşün ardından başlayan ikinci programda protokol krizi yaşandı. MHP İl Başkanı Hakan Pınar kendisine yer ayrılmamasına tepki göstererek ayrıldı.

“BİR SANDALYEYİ BİZE ÇOK GÖRSENİZ DE..”

MHP İl Başkanı Pınar daha sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Davetimize icabet eden kardeşlerimle Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşünü gerçekleştirdik. Siz bize İskele Meydanı'nda bir sandalyeyi çok görseniz de, biz tıpkı birileri ATM kuyruğundayken, hain işgal girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde olduğu gibi Aziz Milletimizin gurur ve sevincine İl Binamızdan eşlik etmeye devam ediyoruz.”

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Son güncelleme: android-time 12:14 16.07.2019
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