Cumhur İttifakı’nın adayı: Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz

Adana’da MHP tarafından Kozan Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Nihat Atlı, vatandaşlara yönelik hitabında tepki çeken sözler sarf etti.

Odatv’nin haberine göre, seçim konuşması için sahneye gelen Atlı, şunları kaydetti:

“İki parti tek parti oldu. Tek partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakı’yla pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele verip Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar.”