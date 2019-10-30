Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grubunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

“Marmaray’ı bundan 6 yıl önce 29 Ekim’de açtık. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de de İstanbul Havalimanı’nı hizmete açtık. Cumhuriyete işte böyle hizmetlerle layık olunur. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonlarla ekonomimizin dize getirildiği günler geride kaldı. Artık yedi düvele meydan okuyan bir Türkiye var. Türkiye’nin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik.

Milletimiz çok büyük bedeller ödedi. Vasayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüsüne pek çok badire ile yüzleştik. Başımızı öne eğecek hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. Art niyetimiz, içten pazarlığımız, korkumuz asla olmadı. Bu hakikatin en çarpıcı örneğini 15 Temmuz gecesi yaşadık. Sadece 16 saat. Darbecilere dersini o gece vermiş olduk. Milletimizin gücüyle birleştik. O tankların üzerine çıkan milletimiz ile oldu bu. Türkiye’yi Suriye gibi, Irak gibi Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabını inlerine girerek güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik.”

“FAİZDE DE TEK HANELİ RAKAMA ULAŞACAĞIZ”

“Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor. Şu gerçeğin sayısız örneğini gördük. Biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tuttuğumuzda sahada ve masada sözümüzü dinletebiliyoruz. Yaşadığımız dünyanın ehemmiyeti bizi iç siyasetteki kimi hezayanlardan uzak durmaya mecbur tutuyor. İşte ekonomi için battı, bitti dediler battı mı? Biz küllerimizden yeniden ayağa kalktık yola devam ediyoruz. Faiz iniyor, enflasyon geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda da faizde de tek haneli rakama ulaşacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın bu olacak.”

“ALLAH RIZASI İÇİN…”

“Meclis grubumuz olarak sizlerden ricam da meclis komisyon ve genel kuruldaki kanun çalışmalarını en küçük bir boşluğa ve hataya yer vermeyecek bir şekilde hassasiyetle yönetmenizdir. Buraya bir parantez açıyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Allah rızası için parlamento çalışmalarımızda lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda zorda bırakmayın. Toplantı yeter sayısında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı karar yeter sayısı, hep birlikte orada yer alacağız ki hep birlikte muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet sizleri buraya bunun için gönderdi. Açık konuşuyorum aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız. Salı çarşamba perşembe üç gün. Bu Meclis’te bulunacağız ki bunun hakkını verelim.”

“Geçmişte yıllarca bizi kendi içimizde kavga ettirerek hem medeniyet hem de tarih misyonumuzdan uzak tuttular. Gönüllerimizin sınırları ise neredeyse tüm dünyayı kucaklayacak genişliğe sahiptir. Topkapı Sarayı’nın kapısında ‘bütün mazlumlar ona sığınır’ yazıyor. Yeni Zelanda’da katliam yapan zalimin silahında ise tam tersi. Herkes başı dara düştüğü zaman buraya sığınmıştır. On binlerce köle Amerika’ya kadırgalarla taşınmıştır. İstiklal Harbimizi verirken bu coğrafyanın tümünden destek aldık. Bugün Osmanlı coğrafyasında Türk denilince saygı sevgi görürsünüz. Bu coğrafyada Türk bir medeniyetin adıdır.”