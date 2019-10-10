Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li il başkanlarına sesleniyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

13:08 -
Haberler Gündem

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

18. yılımızı geride bıraktık. İnşallah daha nice yıllar boyunca milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz.

Kongre süreci de bunun için bir imkan. AK Parti işte bunun için hiçbir zaman eskimeyecek, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizlerden ricam büyük kongre süreci AK Parti’nin bu vasfına uygun şekillendirmenizdir.

Bu şahısların değil milletin partisidir. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir.

Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı Harekâtı’nın da amacı Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Suriye’nin topraklarının 4’te biri PKK/YPG terör örgütü tarafından ele geçirilmiş durumda.

Ayrıntılar geliyor…

AK Parti AKP Cumhurbaşkanı Nice Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 13:19 10.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more