Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li il başkanlarına sesleniyor

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

18. yılımızı geride bıraktık. İnşallah daha nice yıllar boyunca milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz.

Kongre süreci de bunun için bir imkan. AK Parti işte bunun için hiçbir zaman eskimeyecek, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizlerden ricam büyük kongre süreci AK Parti’nin bu vasfına uygun şekillendirmenizdir.

Bu şahısların değil milletin partisidir. Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir.

Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı Harekâtı’nın da amacı Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Suriye’nin topraklarının 4’te biri PKK/YPG terör örgütü tarafından ele geçirilmiş durumda.

Ayrıntılar geliyor…