Son Dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tükürdüğümüzü yalamayız

Türkiye'nin S-400'den taviz vermeyeceğinin altını bir kez daha çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her zaman söylüyorum. Burası kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz, benim de devlet adamlığıma uymaz” dedi. Erdoğan, F35 konusunda ise Osaka'daki G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye işaret etti, “Belli bir yere kadar sabredeceğiz. Benim bütün umudum G-20 zirvesinde Sayın Trump ile etraflıca görüşmemiz olacak” dedi.

S-400'LER TEMMUZDA: Rusya ile S-400 konusunu da görüştük. Zaten S-400 konusu bitmiş vaziyette. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Öyle zannediyorum ki Temmuz ayının ilk yarısında artık onlar da gelmeye başlayacaktır. Bu konuyla ilgili takvimi arkadaşlarımız takip ediyor.

ABD'DEN GELEN MEKTUP: Çok kısa zamanda, belki de bu hafta içerisinde cevabı mektup gönderilecektir. Çerçevesi içeriği belirlenmiş vaziyette. Diğer konuya gelince, bu konuda kararımız nettir. S-400'den taviz vermeyeceğiz. Burası kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İmzayı atmışız, her şeyi bitirmişiz. Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz, benim de devlet adamlığıma uymaz.

F35'LER: F-35 konusunda da söyleyeceğim şeyler aynı. Üzerimize düşeni hep yaptık. Ödemelerse, taksitlerimizi tıkır tıkır ödüyoruz. Şu ana kadar 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. Biz görevimizi yerine getirirken, karşımızdaki de görevini yerine getirecek. F-35'lerden 4 tanesini teslim aldık. Bunlar şu anda Arizona'da. Generalimizi gönderdik, pilotlar orada, eğitimleri aldılar. Ama uçakları göndermeye gelince bu noktada maalesef bize yanlış yapıyorlar. Bu uçakların bir kısım parçaları da Türkiye'de üretiliyor. İşin bir de bu boyutu var. Sen ödemeyi yapacaksın, parçaların bir kısmı burada üretilecek ama kalkıp ‘uçakları vermeyeceğiz' diyeceksin. Bu tabi ki yakışık almıyor. Bu konuları ben Sayın Trump ile görüştüğüm zaman bakıyorum ki o farklı konuşuyor. Bunlara gelince bunlar da farklı davranıyor. Bu tür şeyleri yapmak doğru değil. Belli bir yere kadar sabredeceğiz. G-20 zirvesinde Sayın Trump ile etraflıca görüşmemiz olacak. Orada bu konuları ele alacağız. Ama aşağıdaki birileri farklı şeyler konuşursa, o zaman hemen zaten Sayın Trump ile irtibatımızı kurarız, orada da konuları telefon diplomasisi ile çözmeye çalışırız.

NATO'NUN EN GÜÇLÜ AYAĞIYIZ: (Çözüleceğine inanıyor musunuz?) En azından inanmak istiyorum. Çünkü Türkiye de, ABD'de de NATO ülkesi. Türkiye NATO'nun en güçlü ayağı ve NATO'da ödemelerini yapan üç beş ülkeden bir tanesi. Bir çoğu ödemesini bile yapmıyor ya da çok düşük ödeme yapıyor. Bir stratejik ortak, bir ortağa yanlış yapar mı? Yapmaması lazım. Biz NATO'nun farklı bir ayağıyız.