Çumra’daki Organize Hayvancılık Bölgesi’ne atık su darbesi

Konya'nın Çumra ilçe sınırlarındaki, şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 21 milyon metrekare alana kurulu Organize Hayvancılık Bölgesi'nde verim her geçen gün düşüyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölgedeki çiftçi ve besiciler, suya karışan kimyasallar nedeniyle üretim yapamadıklarını belirtiyor.

RESMİ KURUMLARA BAŞVURDULAR AMA…

Çumra ilçesinin Alibeyhüyüğü ve İçeri Çumra mahallelerinin atık suyuyla kimyasal atıkların yaklaşık 8 kilometrelik kanala boşaltılması nedeniyle, yeraltı sularının olumsuz etkilendiğini belirten bölge halkı durumdan oldukça şikayetçi.

Suların tarımsal üretim yapılan arazilere dağıldığını belirten besiciler, çareyi atık suyu kanalının önünü keserek bölgeye girmesini engellemekte buldu. Bölge halkı Çumra Belediyesi, Kaymakamlığı ve CİMER gibi birçok yere resmi kuruma başvuruda bulundu ancak bir sonuç alamadığı öğrenildi.

VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR

Bölgede hayvan besiciliği yapan Hüseyin Okuroğlu, mera alanlarının yok olduğunu söyleyerek; “Burada büyükbaşla uğraşanlar var, çeşme çekilmediği için hayvanlarda insanlarda bu karışan sudan etkileniyor. Az ileride küçükbaşla uğraşanlarımız var. Ben küçükbaşla uğraşıyorum. Biz bundan muzdaribiz, küçükbaş hayvancılık yaptığımız için mera alanımızda gitti. Biz buna artık ne diyelim, diyecek bir şeyimiz kalmadı. Bu sular, kuyu suyuna içme suyuna karışıyor. Ben bu sene neredeyse kuzu alamadık. Küçükbaş olsun büyükbaş olsun insanlar olsun her şey zarar görüyor” şeklinde konuştu.

“ÜRETİM YAPAMIYORUZ, TARLALAR ÖLÜYOR”

Bölge sakinlerinden çiftçi Abdurrahman Çağlı ise, “Son 7-8 yıldır burası atıl vaziyette. Hiç bakılmadı ve arıtma yapılmıyor. Buradaki akan pis su doğrudan kuyu sularına akıyor, tarımla uğraşan o suyu kullanıyor, hayvancılıkla uğraşanlarda o suyu kullanıyor. Biz, insanlar için ürettiğimiz ne varsa buradaki pis, atık su ona karışıyor. Birilerinin artık buna dur demesi lazım. Üretim yapamıyoruz, tarlalar ölüyor, hayvanlar olumsuz etkileniyor. Bizde insanız, bize de yazık değil mi? Hem kokudan geçilmiyor hem de zehirleniyoruz” ifadelerini kullandı.