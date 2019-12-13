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Davutoğlu’ndan diğer partilere emojili mesaj

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından atılan emojili tweet dikkati çekti. Diğer partilerin etiketlendiği tweet, Davutoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra paylaşıldı.

12:53 -
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Davutoğlu’ndan diğer partilere emojili mesaj

Gelecek Partisi’nin kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, bugün Ankara’da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısı düzenledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu “Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik” dedi.

Davutoğlu’nun konuşmasının ardından partinin sosyal medya hesabından paylaşılan tweet dikkati çekti. AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, ve SP’nin sosyal medyaları etiketlenerek, güneş gözlüklü gülen surat emojisi konuldu.

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