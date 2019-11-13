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Davutoğlu’nun kurmayından ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifaklar değişebilir, yeni ittifaklar kurulabilir. Görüşmelerimiz, dirsek temaslarımız var” ifadelerini kullanmıştı. Karamollaoğlu'nun bu açıklamalarının ardından yeni parti çalışmalarını hızlandıran Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AKP Konya Milletvekili Ömer Ünal'dan yanıt geldi. Ünal, “Bizim herhangi bir ittifak arayışımız yok. Biz tek başına iktidar olmak için bu yola çıktık” dedi.

Müslüm EVCİ / Konya
11:57 -
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Davutoğlu’nun kurmayından ittifak açıklaması

Herhangi bir parti ile ittifak arayışında bulunmadıklarını vurgulayan Ömer Ünal, “Ahmet Davutoğlu”nın liderliğinde tek başına iktidara gelecek bir hareketi inşa etmeye çalışıyoruz. Biz toplumun tamamını kucaklayacak bir hareket için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

Davutoğlu’nun kurmayı Ömer Ünal

“KONYA’DA EN KISA SÜREDE PARTİ BİNASINI TUTACAĞIZ”

Konya’da parti binası için son hazırlıkların tamamlandığını da söyleyen Ömer Ünal, “Konya’da yeni parti binamız için belirlediğimiz 5 yer var. Bu yerler için görüşmelerimizi tamamladık. Sayın Davutoğlu’nun da buralar için görüşünü aldıktan sonra en kısa sürede parti binasını tutacağız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu AKP Konya Ömer ÜNAL
Son güncelleme: 12:03 13.11.2019
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