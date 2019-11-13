Davutoğlu’nun kurmayından ittifak açıklaması

Herhangi bir parti ile ittifak arayışında bulunmadıklarını vurgulayan Ömer Ünal, “Ahmet Davutoğlu”nın liderliğinde tek başına iktidara gelecek bir hareketi inşa etmeye çalışıyoruz. Biz toplumun tamamını kucaklayacak bir hareket için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

“KONYA’DA EN KISA SÜREDE PARTİ BİNASINI TUTACAĞIZ”

Konya’da parti binası için son hazırlıkların tamamlandığını da söyleyen Ömer Ünal, “Konya’da yeni parti binamız için belirlediğimiz 5 yer var. Bu yerler için görüşmelerimizi tamamladık. Sayın Davutoğlu’nun da buralar için görüşünü aldıktan sonra en kısa sürede parti binasını tutacağız” ifadelerini kullandı.