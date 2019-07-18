Düzce’de aşırı yağışlar Cumayeri ve Akçakoca ilçelerini vurdu

Düzce’de gece saatlerinde etkisini artıran sağanağın neden olduğu toprak yayması ve sel Cumayeri ve Akçakoca ilçelerini vurdu. Yağışlar nedeniyle dereler taştı bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca kişi mahsur kaldı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yaşanan sel ve su baskınlarında Akçakoca ilçesi kırsalında bulunan fındık işçileri ise mahsur kaldı. Kırsal alanda mahsur kalan çoğu çocuk 21 kişi, bölgede arama tarafa faaliyetleri yapan Kara Kuvvetleri helikopteri ile tespit edildi. Tespitin ardından fındık işçilerinin olduğu alana inen helikoptere alınan işçiler, Düzce Stadına getirildi. Burada Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 ambulansta kontrolleri yapılan 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumayeri ilçesinde de sel ve su baskını nedeniyle 10 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 8’i kurtarıldı. Kurtarılanlar, Genelkurmay Başkanlığı´ndan talep edilen askeri helikopterle alınarak Sakarya’ya götürüldü. Sakarya´da bulunan hastanelere kaldırılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düzce’de selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanlara ulaşılması için bölgeye 3 helikopter gönderildiği belirtildi.

YAĞMUR DEVAM EDİYOR

Bölgede gece saatlerinde başlayan yağmur ise aralıksız devam ediyor. Müdahale için hazır bekleyen AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE ve gönüllü kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı yağışın devam etmesi nedeniyle zaman zaman yollarda ufak çaplı toprak kaymaları meydana geliyor. Bu nedenle Cumayeri ilçe merkezi ile Dokuzdeğirmen köyü arasında bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar Cumayeri Belediyesi´ne ait iş makinesinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılabildi.

ULAŞIM SAĞLANAMAYAN KÖYLERDE EVLERDE HASAR OLUŞTU

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yolun kapanması üzerine çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ile çevre belediyelerden ekipler, bölgede yolun açılması için ağır iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Çalışmalar, dağdan gelen kaya parçaları ve yoğun yağış nedeniyle güçlükle gerçekleştiriliyor. Melen Çayı’nın debisi yükselmesi sonucu tarlalar su altında kaldı. Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken, bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi.