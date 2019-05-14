Ekrem İmamoğlu’nun su indirimine AKP’den ilginç yaklaşım! | Son dakika

AKP İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul’daki su indirimini “İstanbul’da çeşmelerden su akmasaydı, Ekrem imamoğlu su indirimden bahsedebilir miydi? Bu şehre suyun, ulaşımın altyapısını biz getirdik” şeklinde değerlendirdi.

İmamoğlu, Nisan ayında konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi talimatını vermişti.

Hane bazlı tarifede su faturalarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen değişiklik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

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“SUYUN ALTYAPISINI BİZ GETİRDİK”

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına katılan AKP İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun vaatlerini Binali Yıldırım’ın sahiplendiği ile ilgili eleştirileri cevapladı.

Göksu, “Biz 2070 yılına kadar İstanbul’un bütün su altyapısını bitirdik. İstanbul’da çeşmelerden su akmasaydı, Ekrem İmamoğlu su indirimden bahsedebilir miydi? Bu şehre suyun, ulaşımın altyapısını biz getirdik” dedi.

İndirimlerin daha önce değil de neden şimdi indirim yapıldığına ilişkin de konuşan Göksu, “Çok basit bir hesap var. Siz bir işletme açsanız önce amortisman giderlerini çözersiniz sonra müşterinize daha fazla konfor sağlayacak imkanlar sunarsınız” şeklinde konuştu.

Ulaşımla ilgili indirimleri de ilk önce AKP’nin yaptığını söyleyen Göksu, “İstanbul’da en fazla yatırım yapılan alan ulaşımdır. Bütçemizin büyük bölümü ulaşıma gidiyor zaten. Öğrenci pasosundaki indirim süreç içinde çözülebilecek bir şeydi, çözüldü. Bayramlarda indirimi zaten AKP başlatmıştı. Dini bayramlarda, özel günlerde ulaşım ücretsizdi. Biz buna 19 Mayıs’ı ve sınav zamanlarını da ekledik” ifadelerini kullandı.