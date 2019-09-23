‘Erbakan il seçimde Cumhurbaşkanı olacak’

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Terzi, “Bugün AK Partide siyaset yapan pek çok kişi; ‘Tayyip bey İstanbul seçimleri için meydana inmemiş olsaydı, 800 bin fark yemezdik’ diyor. Erdoğan'ın liderliği parti içerisinde ciddi olarak sorgulanır hale geldi” dedi ve şunları söyledi: “CHP’liler de, Kılıçdaroğlu’nun susmasının kendileri için daha kazançlı olduğunu ifade ediyorlar. Mevcut siyasi partilerin tamamının liderleri siyasi ömrünü tamamladı. Gelecek vaat eden ve halkın umut bağladığı tek kişi Fatih Erbakan.”

Yeniden Refah Partisi il divanı toplantısında konuşan Terzi, MHP'nin de tabanını İYİ Partiye kaptırdığını, İYİ Partinin ise il ve ilçe teşkilatlarının ortada olmadığını iddia etti. Terzi “Halkımız gittiği her yerde bu genç ve dinamik lideri bağrına basıyor. Göreceksiniz ilk seçimde Erbakan cumhurbaşkanı olacak” diye konuştu.