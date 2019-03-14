Erdoğan Ankara’da

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

17 yıldır olduğu gibi yine size mahcup olmayacağız. 31 Mart’ta Yenimahalle’nin hasretine artık son vermemiz gerekiyor. 31 Mart’ta ilçemizi gönül belediyeciliğine kavuşturmamız lazım.

Geçmişi başarılarla dolu, liyakatlı, tecrübeli bir arkadaşımızı aday gösterdik Yenimahalle’de. Veysel Tiryaki kardeşimizi sizler zaten yakından tanıyorsunuz. 3 dönem Altındağ’da belediye başkanlığı yaptı. Ne demek 3 dönem, 15 yıl. Şunu unutmayın, eser müessiriyle değerlidir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

3 dönem kuralı sebebiyle, 4 dönem Veysel kardeşimizi aday yapmadık. Dedik ki, şimdi artık bir yer değişikliğine gitmemiz lazım. Onun için de en uygun yer Yenimahalle dedik. Bu dönem Yenimahalle’ye Veysel Tiryaki kardeşimizi aday yaptık. Tecrübeyse tecrübe, gençliksek gençlik. Yürüyemeyen, ayakta duramayan adaylarla bu iş olmaz.

Altındağ’daki vizyonu 31 Mart’tan itibaren Yenimahalle’ye taşıyacağız. Büyükşehir Mehmet Özhaseki’yi anlatmaya gerek görmüyorum. Özhaseki belediyecilikte sembol bir isim. Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak çukurların, kanalların açıldığı Doğu’da büyük mücadele verdi. Ankara’ya tecrübe yakışır. Yenimahalle’ye vizyon yakışır.

Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de Büyükşehir’de tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir’e kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Bir bukalemun ittifakı oluşturdular

Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı ‘işte adayımız’ diye yine Ankara’ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler