Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürdistan Kuzey Irak’ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milli mücadelemizin ateşi Erzurum’da yakılmıştı. Erzurum Kongresi’nde ne denmişse Kurtuluş Savaşı’nda o yapılmıştır. Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümünü de coşkuyla kutlamanın yanında gelecek nesillere kalacak eserler ortaya koymalıyız. Unutmayın vatan bir bütündür bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştır. Manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez şiarını bir asır önce Erzurum’da tüm dünyaya ilan etmiştik. Ama birileri ne diyor? Ülkemizde bölücü terör örgütünün desteğinde olanlar ne diyor? Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak’ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Ya huyundan ya suyundan bir yerden kapacak. CHP ile kol kola olan onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti ile HDP ile… Bunlar bir ittifak oluşturmuşlar. Bizim ittifakımızı adı Cumhur İttifakı. Nerede başladı? 15 Temmuz’da başladı. Temennim odur ki pazara kadar değil mezara kadar yürüyelim.

‘BUGÜNE KADAR ERZURUM’A 24 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK’

Bugüne kadar Erzurum’a 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesi’ni kurduk

‘ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ’Nİ KURUYORUZ’

Sağlıkta 24’ü hastaneden oluşan toplam 94 adet tesisi şehrimize kazandırdık. 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi’ni inşallah kuruyoruz. Erzurum şehir hastanesi konforu ile tanışacak

‘BAY KEMAL SEN DARBECİSİN’

Türkiye son 6 yıldır tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok sayıda saldırıya maruz kaldı. Bay Kemal Yenikapı’da gece 23.15 tankların arasından geçmek suretiyle Bakırköy Belediyesi’ne giden sen değil miydin? Bir telefondan haykırışla milletim sokaklara dökülmüştü. Bay Kemal bütün bu tabloları Bakırköy Belediyesi’nde kahvesini yudumlayarak izliyordu. Bay Kemal sen darbecisin, sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Menderes’in ipini çekenlerle iki arkaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin odur. Şimdi de bölücü terör örgütü ile berabersin. Nereye kaçıyorsun?

Sizin CHP olarak tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı Bay Kemal