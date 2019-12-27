Eski muhtar oy vermeyenlerin yakınlarının mezarlarını taşıttırdı

Trabzon'un Maçka ilçesinin Üçgedik Mahallesinde (köyü), 31 Mart seçimlerinde 15 yıl aralıksız muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz, muhtarlığı rakibi Ziya Yeşilaraz'a kaptırdı.

Bu durumu hazmedemeyen Dursun Yeşilaraz, seçimlerden önce mezarlık için bağışladığı arazisinden kendisine oy vermediklerini düşündüğü kişilerin yakınlarının mezarlarının taşınmasını istedi.

Vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların taşınmasının istenmesine tepki gösterdi. Eski muhtar ikna edilmeye çalışıldı. Ancak Dursun Yeşilaraz inadından vazgeçmedi.

MEZARLAR TAŞINMAYA BAŞLANDI

Eski muhtarı ikna edemeyen vatandaşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesine başvurarak mezarlarını taşınması için yardım istedi. İşlemlerin ardından köy mezarlığındaki mezarların taşınması çalışması başladı. Mahallenin yeni muhtarı olan Ziya Yeşilaraz da bu anı kamera ile kayıt edip sosyal medya hesabında paylaştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Mezarlarını taşımak zorunda kalan vatandaşlar ise gözyaşları içerisinde yakınlarına ait mezarları taşımaya başlarken, “Muhtar, seçimi kaybetti sorumlusu bizi tuttu. ‘Mezarlarınızı alacaksınız oradan' dedi. Bize artık o mezarlar orada kalsın taşıma deseler de, taşıyacağız” diyerek eski muhtara veryansın etti.

KÖYDE HUZUR KALMADI

Mezarlık arazinin Dursun Yeşilaraz’ın eşi ve kız kardeşine ait olduğunu belirten muhtar Ziya Yeşilaraz, “Yaşananlardan sonra köyde huzur kalmadı. Bizim de orada mezarlarımız var. Kış ayı olduğu için taşıyamadım. Yaz dönemi geldiğinde taşıyacağım. Eski muhtar kendisine oy vermeyen kişilere karşı böyle bir yöntem izledi. 15 yıl muhtarlık yaptı. Bu seçimde ona oy vermediler diye işe mezarları çıkartmakla başladı. Üç mezar taşıdık. 5 mezar daha taşıyacağız” diye konuştu.