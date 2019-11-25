Fatih’teki cinayet Başkonsolosu koltuğundan etti

Fatih, Çapa'da 10 Kasım Günü akşam 20.40 sıralarında bir otelin kafeteryasında Çin uyruklu Uygur Türkü olduğu öğrenilen iş insanı Saimait Aierken bir otelin kafesinde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kırgız ve 1 Suriyeli şüpheli Suriye'ye kaçmak üzereyken Adana'da yakalandı.

Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, Saimait Aierken isimli iş insanının ise kayıp 1 milyon 250 bin dolar için öldürüldüğü öne sürülmüştü.

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RÜŞVET İDDİASI

Öldürülen iş insanı Saimait Aierken'in Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait bir aracı kullandığı belirlenmişti.

Saimait Aierken'in diplomatik plakalı aracı Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 10 bin dolar karşılığında kiraladığı öne sürüldü.

BAŞKONSOLOS GÖREVDEN ALINDI

Rüşvet iddiaları ile ilgili hazırlanan rapor Kırgızistanlı yetkililere iletildi.

Bunun üzerine harekete geçen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürüten Erkin Sopokov'u 12 Kasım Günü görevden aldı.

Erkin Sopokov 2017 yılının Nisan ayından beri Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürütüyordu.