Fazla şezlong için ağaç katliamı iddiası

Muğla’nın Menteşe İlçesi’ne bağlı Sarnıç Mahallesi’nde bulunan Akbük Sahilinde 30’a yakın Menengiç ve Sığla ağaçlarının şezlonglara yer açmak için kesildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ile MUÇEP üyeleri de müdahil oldu. Başkan Gümüş; “Bunu normal insan yapamaz, ancak insan kılığına girmiş bu yaratıklar mutlaka yakalanacak” dedi. MUÇEP üyeleri gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını duyurdu. Başkan Gümüş “Doğal sit alanı Akbük'ün önce sit derecesiyle oynadılar, daha sonra imar barışı adıyla yapılaşmaya müsaade ettiler. asırlık menengiç ve sığla ağaçlarının rant uğruna katledilişi çok üzücü. Akbük dışında sadece Girit Adası'nda yetişen bu ağaçlarımızın tohumları da bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

İKİ KİŞİYE GÖZALTI

Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerden, şüphelilerin Akbük Koyu’nda kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T. olduğu belirlendi. İkili, dün evlerine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.T. ile M.T.’nin evlerinde yapılan aramalarda, motorlu testere ele geçirildi. S.T. ve M.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.