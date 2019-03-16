Fındıkta büyük tehlike

Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, ‘Drakula’ olarak adlandırılan ‘turunçgil uzun antenli teke böceği’nin ardından yeni bir tehlikeli tür daha ortaya çıktı.

‘Kahverengi Kokarca’ adı verilen ve günde 30 kilometre yol kateden böceğin, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlendi. Gürcistan’dan Türkiye’ye geldiği belirtilen böcek türü için harekete geçilirken, yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile de biyolojik mücadele yapılması kararlaştırıldı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Suat Kaymak böceğin hızla yayıldığına dikkat çekerek “Geçtiğimiz yıl ilk kez ülkemizde tespit edildi. Maalesef Gürcistan’dan geldiği söyleniyor ve bununla ilgili Samsun Tarımsal Araştırma Enstitüsü yoğun bir çalışma başlattı. Yaygınlığıyla alakalı çalışmalar yapıyoruz, sınırlama testlerini yapıyoruz. Feromonlar ile mücadelesine yönelik çalışmalarımız var. Bu kahverengi kokarca ülkemize girdi ve 200'e yakın noktada tespit edildi. Biz bunun şimdiden tedbirimizi alıyoruz. Mücadelesine yönelik de çalışmalar başlattık” diye konuştu.