Gazeteciler Cemiyeti: Sözcü kararı vicdanları sızlattı

Sözcü gazetesi davasında verilen mahkûmiyet kararları ardından yazılı bir açıklamada bulunan Bilgin, “Gazetecilik suç olamaz. İyi gazetecilik hiç suç olamaz. Gazeteciler kamu adına konulara aydınlık getirme görevlerini gelişmeleri sorgulayarak, perde gerisini araştırarak, ilgili şahıs ve kurumlara soru sorarak, yanıt alarak yaparlar. Mesleğin gereği olarak gazeteciler herkesle görüşür. Gazeteci, ne savcıdır, ne yargıç ne de polis. Vazifesi olaylara ışık tutmaktır ve o maksatla haberin tüm taraflarıyla temas ederek, şüpheci bir yaklaşımla konulara kamuoyu adına açıklık getirip kamunun anayasal bilgilenme hakkına hizmet ederler” dedi.

Mesleklerini yerine getirirken gazetecilerin kaynaklarına veya bir konunun taraflarından “temiz kâğıdı” isteyemeyeceği gibi, haberi takip ederken işinin gereği konuştuğu kişilerin kanun dışı ve hatta katliam yapmış kişiler olmasının gazetecileri suça bulaştıramayacağını vurguladı.

Bilgin, “Değerli yazarlar Emin Çölaşan‘a, Necati Doğru'ya 42'şer ay ve Sözcü Yazı işleri Müdürü Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'a 40'ar ay, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli meslektaşlarımızın her birine 25'er ay hapis cezası verilmesi adeta kötü bir şaka gibi… Üstelik, arkadaşlarımızın ilk celseden son celseye kadar reddettikleri isnat edilen ‘Fetö'ye yardım' iddiasının ne tanık ne de belge ile desteklenememesine rağmen gelen bu cezalandırma adalet duygusuyla uyuşmamakta, vicdanları sızlatmaktadır,” dedi.

Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti'nin her zaman gazetecilerin cezasızlık gibi bir talebinin olmadığını ancak haber peşinde mesleğin gereğinin yerine getirilmesini de suç olarak kabul edilemeyeceğini savunduğunu hatırlatarak, “Gazetecilik suç değildir. Mesleğini yaptığı için gazeteciye suçlu muamelesi yapılamaz” dedi.

Necati Doğru, Emin Çölaşan gibi mesleklerinin doruğunda gazeteci ve yazarlara yönelik bu tip suçlamaların esasında gazeteciliğe yöneltilmiş aşağılama gayretleri olduğunu kaydeden Bilgin, “Necati Doğru gibi mümtaz bir aydına, kalem ustasına ‘Fetö'ye yardım' suçlaması akıldan yoksundur” dedi.