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Genç öğretmenin akıl almaz ölümü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde unuttuğu anahtarı almak için 4'üncü kattaki evlerine pencereden girmeye çalışan ana sınıfı öğretmenliği mezunu 21 yaşındaki İrdem Karlı, düşerek hayatını kaybetti.

İsmail AKDUMAN / Samsun
16:05 -
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Genç öğretmenin akıl almaz ölümü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan İrdem Karlı, iddialara göre alışverişten eve dönünce anahtarının olmadığını farketti. Poşetleri kapının önüne bırakan Karlı, daha sonra 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Havalandırma boşluğundan aşağıya inip 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden içeri girmeye çalışan genç kızın tutunduğu anten kablosu koptu. Apartman boşluğuna düşen genç kız feci şekilde can verdi.

KAÇIRILDI ZANNEDEİP POLİSE HABERE VERDİLER

Eve gelen ailesi kızlarının evde olmadığını ve poşetinin kapı önünde olduğunu görünce şaşkına döndü. Komşularından bilgi almaya çalışan aile bir sonuca ulaşamayınca polise haber verdi. Yapılan araştırma sonucunda genç kızın cansız bedeni apartman boşluğunda bulundu. Ana sınıfı öğretmeni olmak için stajını tamamladığı öğrenilen İrdem Karlı’nın ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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