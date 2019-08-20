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Gönen’de torun dehşeti!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

21:20 -
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Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal'ı (81) sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal'ın(80) ise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı

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YAKALANDI

Gönen ilçesinde ninesi Bedriye Kangal'ı bıçaklayarak öldüren ve dedesi Fidan Kangal'ı sırtından ağır yaralayıp kaçan F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.  AJANSLAR

GÖNEN’DE DEHŞET SAÇAN ÜVEY TORUN YAKALANDI

Son güncelleme: android-time 21:28 20.08.2019
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