Gönen’de torun dehşeti!

Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal'ı (81) sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal'ın(80) ise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı

İLGİLİ HABER 11 yıldır aranıyordu! Yakalandı...

YAKALANDI

Gönen ilçesinde ninesi Bedriye Kangal'ı bıçaklayarak öldüren ve dedesi Fidan Kangal'ı sırtından ağır yaralayıp kaçan F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. AJANSLAR