Fahrelnissa Zeid kimdir? Google bugün Zeid’i unutmadı! Fahrelnissa Zeid doodle oldu!

Google Modern sanatın öncülerinden ve soyut sanatın Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Fahrelnissa Zeid’in 118. yaş gününü özel bir doodle ile kutladı. Coşkulu ve etkili kompozisyonları ile tanınan Zeid’in kendine özgü resim dili bugün Google'ı süslüyor. Peki başlıca yapıtları arasında Amman Türk Sefiresinin Portresi bulunan Fahrelnissa Zeid kimdir? İşte Fahrelnissa Zeid’in hayatına dair merak edilenler...

Ünlü Türk ressam Fahrelnisa Zeyd’in 118. yaş gününe özel hediye Google’dan geldi. Fahrelnisa Zeyd, 1901’de İstanbul’da doğdu. Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa’nın kızı, II. Abdülhamit devri sadrazamlarından Cevat Paşa’nın yeğeni ve Halikarnas Balıkçısı’nın kızkardeşi olan Fahrünnisa Zeyd, soyadını Kral 1. Faysal’ın kardeşi ve dönemin Irak büyükelçisi olan Emir Zeyd’le evlendikten sonra aldı. Modern üslupta önemli bir ressam olarak tanındığı Fransa’da adını “Fahrelnisa” imlasıyla kullandı. “Halikarnas Balıkçısı” adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ve gravür sanatçısı Aliye Berger’in kardeşi; seramik sanatçısı Füreya Koral’ın teyzesi; ressam Nejat Devrim’in, tiyatrocu Şirin Devrim’in annesidir. Google, Fahrünnisa Zeyd’i doğum gününde unutmadı. İşte ünlü ressam hakkında bilinmesi gerekenler..

FAHRELNİSA ZEİD KİMDİR?

1901’de İstanbul’da, ailesinin Büyükada’daki köşkünde dünyaya geldi. Babası devlet adamı, asker ve tarihçi Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa; annesi Giritli Sare Hanım’dır. “Şakir Paşa ailesi” olarak anılan ve pek çok sanatçı yetiştirmiş olan bu ailenin ortancı kızıdır (Kardeşler sırasıyla: Cevat Şakir, Hakkiye, Ayşe Suad, Fahrelnisa ve Aliye).

14 yaşında resme başlayan sanatçı işgal yıllarında Sanay-i Nefise’nin ilk kadın öğrencileri arasında yer aldı

İlk evliliğini, Sanay-i Nefise’ye başladığı 1920 yılında, yazar İzzet Melih Devrim ile yaptı. Eşi ile beraber Avrupa kentlerine seyahat etme, yazar ve entelektüellerle tanışma fırsatı buldu. Bu evlilikten Nejat ve Şirin adında iki çocuğu dünyaya geldi. Resim öğrenimini Paris’te Ranson Akademisi Stalbach Atölyesinde ve Türkiye’de Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail atölyesinde sürdürdü[4].

İkinci evliliğini 1934 yılında, Irak’ın Ankara temsilcisi ve Irak Kralı I. Faysal’ın kardeşi olan Emir Zeid ile yaptı; bu evlilikten “Raad” adında bir oğlu dünyaya geldi. Diplomat olan eşinin görevi nedeniyle Türkiye’den ayrılan sanatçı, resim kariyerini Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sürdürdü. İlk kişisel sergisini 1944 yılında İstanbul’da kendi evinde açtı. Bu ilk sergiyi Paris, Londra, New York, Brüksel gibi kentlerde açtığı onlarca sergi izledi.

1970 yılında eşinin ölümünden sonra 1976’da, oğlu Raad’ın yaşadığı Amman’a yerleşti. Bu kentte kendi adıyla anılan bir sanat enstitüsü kurdu[4]. Son döneminde portreler üzerinde yoğunlaştı. Eserlerini son olarak 1988’de İstanbul’da, 1990’da Fransa ve Almanya’da sergiledi[4].

5 Eylül 1991’de hayatını kaybetti. Amman’da El Rağdan Sarayı Kraliyet Mezarlığı’na defnedildi.

Başlıca yapıtları:



Towards a Storm

Amman Türk Sefiresinin Portresi

Soyut Kompozisyon

Cehennemim, (1950, İstanbul Modern)

Aliye Berger’in Portresi

Mevleviler

Kerbela

Yılanlı Kadın