Hadi ipucu sorusu bu akşam Fizy uygulamasından geldi. Her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30'da yarışseverlerle buluşacak. Bu akşamın ödülü ise tam 30 bin lira...Acele etmeyenler jokerleri kaçırdı. Ancak ipucu sorusunun cevabını bilenler diğer yarışmacıların bir adım önüne geçmeyi başarabiliyor. Peki 8 Ocak Hadi ipucu sorusu olan "Haftanın listesindeki 5.şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" İşte merak edilen cevap....

Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimizde! Hadi 30 bin liralık ödülü soruları doğru cevaplayanlara verecek. Bu akşamın ipucu da Fizy’den geliyor. Yarışmaya herkesten bir adım önde başlamak isteyenler Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Haftanın listesindeki 5.şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir? İşte 8 Ocak Hadi ipucu sorusunun merak edilen cevabı…

HAFTASININ LİSTESİNDEKİ 5.ŞARKIYI SESLENDİREN SANATÇI KİMDİR?

CEVAP: BİR DERDİM VAR-MOR VE ÖTESİ GRUBU

VOKAL: HARUN TEKİN

MOR VE ÖTESİ

Mor ve Ötesi, Türk alternatif rock müzik grubudur. Mor ve Ötesi, Ocak 1995’te Harun Tekin (vokal & gitar), Alper Tekin (bas), Derin Esmer (vokal & gitar) ve Kerem Kabadayı (davul) tarafından İstanbul’da kuruldu. Aslında grubun temelleri, 90’lı yılların başında Harun Tekin ve Kerem Kabadayı’nın Alman Lisesi’nde okudukları dönemde kurdukları Decision grubu ile atılmıştır.

İlk şarkılarını 1995 yılında Stüdyo Spectrum’da kaydetmeye başladılar. “Şehir” ismini verdikleri, 10 şarkıdan oluşan bu albüm, Ada Yayıncılık aracılığı ile 1996 Haziran ayında yayınlandı[3] ve ilk konserlerini Ankara’da verdiler.[4] “Yalnız Şarkı” parçasının videosu ise, grubun ilk video klibidir. Bu şarkı aynı zamanda “Sular Yükseliyor” isimli toplama albümde de yer aldı. Aynı sene Alper Tekin gruptan ayrıldı ve onun yerine Burak Güven dahil oldu.