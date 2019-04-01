Heceler’de kazanan oğul oldu!

Bursa, Orhangazi’ye bağlı Heceler köyünde baba Ali Sevinç ile oğul Zafer Sevinç’in muhtarlık yarışında kazanan oğul Zafer Sevinç oldu.

Mahallede 7 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde 210 seçmenden 81’ini alan oğul Zafer Sevinç mahallenin yeni muhtarı seçilirken, baba Ali Sevinç ise 20 oy alabildi.

Heceler’de diğer muhtar adayları Kerim Karabıyık 36, Filiz Uysal 24, Mert Tekin 19, İbrahim Gerede ise 11 oy aldı.

KÜSKÜNLÜK BİTTİ

Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç arasındaki küslük de sona erdi. Ali Sevinç, kendisine fark atarak muhtar olmayı hak eden oğlunu tebrik etti. 7 adayın yarıştığı Heceler’de Ali Sevinç, “İnşallah oğlum kazanır demiştim. Kazandı da” dedi.