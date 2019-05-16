İBB Meclisi’ne AKP’li Tevfik Göksu’nun Trabzonlular için söyledikleri damga vurdu | Son dakika

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı bir iftarda Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade ederek İmamoğlu’nun nereli olduğunu iftar programına katılan vatandaşlara sormuştu. Vatandaşlardan “Trabzon” cevabını alan Göksu “E hesap başka” demişti. Ve bu sözler kamuoyunda tepkiye yol açtı. Konu, Göksu'nun bizzat bulunduğu İBB Meclisi'nde de tepkilere neden oldu. Meclis oturumunda gündem dışı söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi İbrahim Özkan, “Pontus” iftirasının kul hakkına girdiğini belirterek “Göksu, İmamoğlu'nu arayıp helallik istesin. Özür beklentimiz yok, görevlerinden istifa etmesini bekliyoruz” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Seyfi Erbaş da Göksu'yu istifaya çağırarak Trabzonluların rencide edildiğini söyledi.

BİZİM İÇİN HER YER TRABZON

AKP İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu CHP'nin tiyatroyu üç perde olarak oynadığını dile getirerek “Komedi, dram ve trajedi. Suçunuzu örtmek için Trabzonluların arkasına sığınmayın. Bizim için Trabzon candır. Trabzonlular da baş tacımızdır. Siz şunun cevabını verin. ’31 Mart’ta CHP adayı kazandı’ diye Yunan basını niye manşet attı? Ben bunu soruyor. Trabzonlu bakanlarımız var. Yunan basınında bir cümle duydunuz mu? Suçunuzu örtmeye kalkmayın. Ağzımdan, Trabzon ile ilgili ne bir kelime ne bir cümle ne bir ima çıkmıştır. Açın dinleyin. Trabzonlu kardeşlerimizi rencide edecek bir ifade olmadığı gibi hiçbir zaman aklımın ucundan geçirmedim. Yunan medyası niye sizin adayınız kazandı diye bayram etti. Bizim için her yer Trabzon” diye konuştu.

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GENEL BAŞKANIN İSRAİL'DEN ŞEREF MADALYASI ALMIŞ

CHP İBB Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, Göksu’nun konuyla ilgili videosunu sabah izlediğini ve bu konuda ciddi bir infial oluştuğunu belirterek “Bunları Trabzonlulara açıklayın onlardan helallik alın. Göksu, Yunan basını konusunda bile çarpıtma yapıyor. Yunanistan’da yerel bir gazete ki bizde de çokça yerel gazete var, ‘Karadeniz bölgesinden’ diyor. Yunan seçildi falan demiyor. Bunu kim olarak söylüyorsun. Genel Başkanı İsrail’den şeref madalyası almış biri olarak söylüyorsun” dedi. Subaşı, Göksu'nun sosyal medyada paylaşılan ve Fethullah Gülen'e özgüler dizdiği konuşmayı da hatırlattı. Göksu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail bir terör devletidir” diyen tek devlet adamı olduğunu belirterek kendisini de “FETÖ’cü arayacaksanız CHP’ye baksın. Zaman gazetesinin önünde yatan milletvekillerinize bakın” diyerek savundu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da söz alarak “Biz tiyatrocu değiliz, tiyatroya saygımız var. İki defadır tiyatro yaptığımızı söylüyor tekrarlamamasını rica ediyoruz” dedi. Konuşmalar sırasında AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı.