İBB’nin milyarlarca liralık mal varlığı AKP’li belediyelere bedelsiz olarak verildi!

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında çok tartışılacak tahsis ve devir kararları alındı. AKP grubunun oyları ile kabul edilen bedelsiz tahsis ve devir kararları ile İBB'ye ait olan araziler üzerinde yine İBB tarafından yapılmış spor tesisleri ve kültür merkezleri AKP’li ilçe belediyelerine verildi. Devredilen yapılar arasında Esenler'deki Adem Baştürk Kültür Merkezi, Bağcılar Stadı, Gaziosmanpaşa’daki İSMEK kurs merkezi de var.

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TARTIŞMA YARATTI

Oy çokluğu ile alınan karar AKP ve CHP grubu arasında tartışma yarattı. Oylama öncesinde söz alan Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Meclis Üyesi Özgür Öz, ilçe belediyelerine gelen tahsis taleplerinin incelenmesi için mecliste kurulan komisyonda, geçici bir uygulama olan tahsislere olumlu, haklardan tamamen vazgeçilmesi anlamına gelen devir taleplerine ise olumsuz yanıt verilmesi konusunda prensip kararı aldıklarını aktardı. Öz, spor salonları ve stadyumların da tahsis edilmeyerek İBB tarafından işletilmeye devam edilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını belirtti. Ancak AKP'nin bu prensip kararlarına aykırı hareket ederek bedelsiz devir kararları aldığını ifade eden Öz, bu rapora muhalefet ettiklerini açıkladı.

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“BUYURUN İBB BİNASINI DA VERELİM”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da bedelsiz devir kararlarına çok sert tepki göstererek “AKP grubu ortak kriterlerimize aykırı hareket ederek çoğunluğunu kullanıp bedelsiz devir kararlarını meclisten geçiriyor. O zaman içinde bulunduğumuz belediye binasını da sınırları içinde bulunduğu Fatih Belediyesi'ne verelim. Mecliste çoğunluğunuz var, buyurun burayı da verelim. Ortak bir karar almıştık ama siz çoğunluğunuz var diye İBB'nin elindeki her şeyi tahsis etmeye çalışıyorsunuz. Bu doğru bir anlayış değil” dedi.

“AKP GRUBUNA ZİMMET ÇIKAR”

Bedelsiz devirler ile ilgili Sayıştay kararlarına atıf yapan Balyalı “Bedelsiz devir konusunda Sayıştay eleştiri yazar, AKP grubuna zimmet çıkar. Milyarlarca liralık gayrimenkul söz konusu. İBB'nin birkaç milyarlık malvarlığı uzlaşma olmadan sadece AKP grubunun çoğunluğuna dayanarak ilçe belediyelerine bedelsiz devrediliyor. Doğru değil” diye konuştu. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Eğer arsanın mülkiyeti ilçe belediyesine aitse ve İBB tarafından hizmet için bina yapıldıysa o binaların devri doğrudur” dedi. Hukuk Komisyonu Başkanı AKP'li Muhammet Kaynar ise “zimmet “ çıkarılacak bir durum olmadığını savunarak arsaların zaten ilçe belediyesine ait olduğunu sadece üzerindeki İBB tarafından yapılmış binaların devredildiğini öne sürdü.

HANGİ BİNALAR DEVREDİLDİ?

Oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda şu binaların devri ve tahsisi gerçekleşti:

– Esenler'de mülkiyeti İBB'ye ait olan 4 bin metrekarelik parsel üzerindeki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Esenler Belediye Başkanlığı'na tahsis edildi.

– Güngören'de mülkiyeti İBB'ye ait olan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe Spor Sahasının mülkiyeti ve üzerindeki yapılar bedelsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na devredildi.

– Sultangazi Gazi Mahallesi'nde mülkiyeti İBB'nin olan 2.5 dönümlük parsel üzerindeki spor tesisi ile birlikte bedelsiz olarak Sultangazi Belediyesi'ne verildi.

– Sultanbeyli Belediyesi'ne ait arazi üzerindeki Sultanbeyli Kültür Merkezi, ilçe belediyesine bedelsiz olarak devredildi.

– Gaziosmanpaşa'da mülkiyeti hazineye ait olan 6 dönümlük arazide İBB tarafından yapılan Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Tesisi ve Gençlik Merkezi 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne tahsis edildi.

– Mülkiyeti İBB'ye ait olan ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan İSMEK Beşyüzevler Kurs Merkezi binası 10 yıl süreyle bedelsiz olarak ilçe belediyesi tahsis edildi.

– Bağcılar'da mülkiyeti İBB'ye ait 5 dönümlük parsel üzerindeki spor tesisleri 10 yıllığına bedelsiz olarak Bağcılar Belediye Başkanlığı'na devredildi. Yine Bağcılar'da hazineye ait arazi üzerinde İBB tarafından yaptırılan spor tesis 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Bağcılar Belediye Başkanlığı'na tahsis edildi. Bağcılar Stadı ve üzerindeki yapılar da 10 yıllığına bedelsiz olarak ilçe belediyesine verildi.

– Güngören'de 15 Temmuz Parkı ve üzerindeki yapılar, parkın altındaki otopark 10 yıllığına bedelsiz olarak ilçe belediyesine tahsis edildi.