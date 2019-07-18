İçkiye yapılan zamlar vatandaşı kimyager yaptı

Türkiye, Avrupa'da alkollü içeceklerin en pahalı satıldığı ülkelerin başında geliyor. Alkollü içeceklere yapılan zamlar, içki tüketimini azaltmadı ve vatandaşı kaçak içkiye yönlendirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçkiye yapılan zamlar kullanıcıları kimyager yaptı” dedi.

Gürer TBMM'de yaptığı açıklamada, “Kaçak üretim yaygınlaştı. Kendi yapıp tüketen dışında bazı restoranlarda dahi kaçak rakı yapıldığından söz ediliyor. Bu konuda acil yeterli ve sonuç odaklı önlemler almak gerekiyor” dedi.

PEYNİRDE SÜT YOK

Gıda sorunlarına da değinen Gürer, “Örneğin; peynir herkesin tükettiği bir ürün, ekonomik krizin etkisi ile vatandaşın alım gücü daraldı. Vatandaş, peynir alırken fiyatı uygun olanı arıyor. ‘' dedi ve şunları söyledi: ‘'Ayçiçeği, çeşni, margarin, kemik unu, hayvansal iç yağ, hayvansal kemik unu gibi katkılar eklenen peynirin içinde, artık süt yok.

Önemli tarımsal potansiyele sahibiz ama sağlıklı gıdaya erişimde sorunlar yaşıyoruz. Ekonomik sorunlar, gıda fiyatlarının artırması ile hileli gıda üretimini de artırdı. Doğal olarak hileli ürünlerin maliyeti daha düşük olduğu için tüketici, sağlıklı mı değil mi diye düşünmeden bu ürünleri almaya başladı”



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