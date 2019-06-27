Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu mazbatasına ikinci kez kavuştu – Son dakika

Rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin 767 oy fark atarak tarihi bir zafer kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasına ikinci kez kavuştu. İmamoğlu görevini teslim almak için Saraçhane'ye hareket etti.

17:12 -
Haberler Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 17:15 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi. İmamoğlu’na eşi ve oğlunun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu bürosuna geçti.

Burada mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’den teslim alan İmamoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında “Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbulumuz hem Türkiye’mizin hem Avrupa’nın en büyük kenti. Elbette bu seçim sürecindeyken bütün İstanbul İl Seçim Kurulu çalışanlarına, 39 ilçe seçim kurulu başkanlarına ve çalışanlarına, sandık kurulu üyelerine, tüm siyasi partilerin temsilcilerine, sandıktan çıkan neticeyi milletimizin iradesinin tecelli etmesini sağlayan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum” dedi.

FOTO:SÖZCÜ

DEVİR-TESLİME DAKİKALAR KALDI

Saat 18.30'da Saraçhane'deki İBB binasında devir-teslim töreni yapılacak ve İmamoğlu mührüne kavuşarak resmen İBB Başkanı olacak.

 

Son güncelleme: android-time 18:14 27.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more