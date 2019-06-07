İmamoğlu ile Erdoğan’ın VIP kardeşliği

İmamoğlu bayramda memleketine yaptığı ziyaretten dönerken Ordu’da yanında CHP milletvekili olmasına rağmen Ordu Valisi’nin talimatıyla VIP bölümüne alınmadı. İmamoğlu yanında bulunan basın mensuplarına olayla ilgili “Vali bey VIP’e talimat vermiş. Biz gider öbür kapıdan da gireriz, önemli değil. Dolayısıyla Vali bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da, buluşmamızda, il başkanımızın verdiği bilgiye göre konuşmamız için ‘erken kessinler, yoksa müdahale ederiz’ demiş. Vali devlet adamı değilmiş. Sadece Ordu’da koltuk işgal eden birisiymiş. Üzüldük. Yapacak bir şey yok. Biz gider her kapıdan gireriz.” dedi.

ERDOĞAN’IN BAŞINA GELDİ

Aynı olay 1999 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan’ın da başına geldi. 6 Ağustos 1999’da Erdoğan’ın Bodrum’a giderken kullandigi VIP salonuna dönüşüne izin verilmedi. Ataturk Havalimani Mulki Amiri Erdoğan’ın durumunun VIP yolcu listesine uygun olmadığını söyledi. Erdoğan ise o gün “VIP salonlarından kimlerin geçtiğini biliyorum. Hiç alakası olmayan çeşitli rantiye çevrelerinin torunlarına, ecdatlarına varıncaya kadar orayı nasıl kullandıklarını biliyorum. Bundan sonra artık buradan halkımla birlikte geçeceğim. Onlar yanlış yapıyorlar. Onu onlar düşünsün” diye tepki vermişti.