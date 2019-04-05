İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Anıtkabir yanıtı

Resmî olmayan sonuçlara göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra Fatih'te yemek yedi. İmamoğlu, yemeğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“BİR DAHA GİDER BİR DAHA YAZARIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin Anıtkabir ziyaretine ilişkin “Misak-ı Milli Kulesi'nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı.” sözleri hatırlatıldı. İmamoğlu, Erdoğan'ın bu eleştirilerine, “Anıtkabir'e ne zaman fırsat buldukça da gideceğim. Defteri çekip aldılarsa da bir daha gider bir daha yazarız. Bizim için Anıtkabir'e gitmek çok önemli. Çok değerli. Moral bulmak için gideceğim. Türkiye'mizin nasıl varlığını koruduğunu ve nasıl kurulduğunu anlamak için gideceğim. Kaldı ki bu kadar usule hassas bakıyorlar, İstanbul'da uygulanan usule niye hiç göz atmıyorlar, yorum yapmıyorlar? Hayretle takip ediyorum. Onu da düzeltirlerse sevinirim. Hâlâ hiçbir hamleleri yok. Yaratılan ortamın en büyük müsebbibi “İstanbul'da 3 bin oyla kazandık” açıklamasıdır. Sonrasında da diğer hususlar vukuu buldu. Ama dediğim gibi Anıtkabir'e yine gideriz. Yine yazarız. Seçimi kaybetsem de gidecektim. O benim ruhumda saklıydı.” diye yanıt verdi.

“BENİM ELİM KOLUM BAĞLI DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü açıklamasında “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluk bizde” açıklamaları da İmamoğlu’ndan yanıt geldi. İmamoğlu, “Biz yönetmeyi başarırız. Hiç kuşkuları olmasın. Belki bir başka siyasi anlayışla yönetme kabiliyeti konusunda kendi partilerinde bir eksiklik olabilir. Ama benim ruhumda böyle bir eksiklik yok. İstanbul’un 39 ilçesindeki başkanlar da benimle şeffaflık içinde İstanbul’a hizmet için çalışacak. Benim elim kolum bağlı değil. Ben arkamı 16 milyon İstanbulluya dayayacağım. Meclis’teki herkesi çalışmaya davet edeceğim. Birlikte uyumlu bir şekilde süreci yöneteceğiz. Onlar da şahit olacak. Türkiye’nin demokratikleşme anlamında yerelden başlayacak, yeni bir demokrasi hikayesinin de merkezi olacak İstanbul. Bunu başarabiliriz. Sokakta kimseyi ayrıştırmıyorsak Meclis’te de ayrıştırmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİ KAYBETTİLER, BUNU DA BİLİYORLAR”

Oy sayım sürecinde son durumu da değerlendiren İmamoğlu, “Matematik üzerinden konuşuyorum. Ortada bir sayım var. Önce bunu ele almak lazım. Sayım ile ilgili bir derdimiz yok. İtiraz hakkını biz biliyoruz. Ama herkesin gözü önünde bir çifte standart varsa biz bunu anlatıyoruz. Bugüne kadar usulle ilgili soyut kavramlar üzerinden sayım yapılmaz. İstanbul bunun ilk uygulaması. Şimdi Ankara’da aynı şeyler konuşuluyor. Peki, neden Balıkesir’de yapılmadı. Neden Yusufeli’nde yapılmadı. Şimdi çifte standart olunca, haktır, hukuktur diyemezsiniz. İster sağdan sola, ister soldan sağa saysınlar inanın hiçbir şey değişmeyecek. Kaldı ki, başka şeylere de artık girişim yapıyorlar. Bazı ilçede başvurular yapmışlar, o ilçelerle uğraşmaya başladılar. Kaybetmek bu kadar zor mu? 1994’de seçildiğiniz geldiniz, nezaketle bu süreç size teslim edildi. Siz de teslim etmeyi bilin. Gününün sonunda en fazla Ak Partili hemşerilerimi üzüyorlar. Ak Parti’ye o vermiş dostlarım beni gördüklerinde tebrik ediyorlar. Bence en çok onları üzüyorlar. Böyle bir çaba ile o oy verenlerin bile başını öne eğiyorlar. Bu kadar net yanlış yapıyorlar. Akıllarına geldikçe bir yorumla gündeme getiriyorlar. Seçimi kaybettiler, bunu da biliyorlar. Biz de kazandığımızı biliyoruz. Bilgisi ve belgesi ile. Ama bunu anlamak istemiyorlar. Bu seçimlerde başarısızlığın nedenini anlamaya çalışsalar, neyi eksik yaptık deseler, hem kendilerini hem de memlekete fayda verirler.” diye konuştu.

“ARADAKİ FARK 18 BİN CİVARINDA”

YSK’nın da kendi sistemlerinin de verileri güncellediğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Benim sosyal medya hesaplarımı takip edebilirler. Biz oradan ne olduysa paylaşıyoruz. Bu hesap konusunda da, ‘Biz şuradan şuraya indik, şöyle oldu böyle oldu’ bu bir yanlıştır. Algı yaratıyorlar. Hesap bellidir. Biz yaklaşık 800 civarında iptal oyların sayımına başladığı anda 21 binin altındaydı. Başlanılan yeri yanlış tanımlıyorlar. Zaten 27 bin civarında ilk açıklamalarımız vardı pazar gecesi. Şuanda 18 bin civarında bir oya inmiş durumda. Bu da yaklaşık 120 binin üzerinde geçersiz oyların sayılmasından sonra gelinen netice. Dolayısıyla bizim şöyle bir durumumuz söz konusu. Biz seçimlere ve sayımlara çok hassas davranıyoruz. Toplumu doğru bilgilendirme konusunda özel bir çabamız var. Burada yanlış yapmayacağız. Lütfen vatandaşlarımız bizden bilgi alsınlar.”