İmamoğlu’ndan Hürriyet’e sert tepki: Ayıptır, yazıktır, günahtır! Utanın! Düzeltin kendinizi!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir’de, ”Mardinliler Vakfı Buluşması”na katıldı. Toplantıda İmamoğlu’na, CHP’nin Ataşehir Belediye başkan adayı Battal İlgezdi ile Kadıköy Belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti. Toplantıda ilk konuşmayı Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Haluk Eldem yaptı. Ardından sahneye çıkan İmamoğlu, İstanbul’un öncelikli sorunlarına ve çözüm yollarına değindi. İmamoğlu, ”Deprem, İstanbul’un en önemli sorunu. Türkiye’nin moralsizliği ve ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıya girmesidir. Depremi yaşayalı ve hissedeli neredeyse 20 yıl oldu. 20 yıl sonra, bir bina yıkıldı diye, bize binaları bildirin diyen devlet adamı, hükümet yetkilisi kim ise o gün topluca istifa etmeliydiler” dedi.



”Toplum huzur istiyor”’

Toplum huzur istediğni ve huzur olursa, kendini güvende hissedeceğini vurgulayan İmamoğlu, ”Ülkenin ayrımcılık yapan diline, insanları kıran, bölen anlayışına ‘Dur’ diyecek de bir yerel seçimdir bu. Yerel seçim gündemimizdir. Herkesi sorumluluğa davet ediyorum. Siyasi takıntılarını bir yana koysunlar. Vicdanlarıyla, ahlaklarıyla objektif bakmaya, analiz yapmaya çalışsınlar. Belki önlerine kötü görüntüler koyan yöneticiler olabilir. Akşam TV’yi açtığınızda kimine ‘terörist’ diyen, kimini yaftalayan, kimini bu toplumun bir parçası değil başkasına hizmet ettiğini söyleyen kişiler olabilir. Kulaklarını tıkasınlar. Kötü söz sahibine aittir. Cesur davranmak zorundayız. Toplumun tüm kesimleri risk almak zorundadır. Ben, şu anda idealim için mücadele veriyorum. Aslında, çıkmayan seslerin, belki çığlıkların sesi olmaya, insanlara temiz siyaset adına sözler üretmeye çalışan bir kimliğim. İdealim için bu süreçten asla vazgeçmeyeceğim. Kimse benden kirli bir ses, kirli bir dil duymayacak. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bir kişi bile bu İstanbul’da kırılsa, dökülse mutsuz olurum. Bir grup bile ihmal edildiğini düşünse, bir inanç grubu, ‘Ben neyim? Niçin benim ibadethaneme bakılmıyor, benim konularımla ilgilenilmiyor’ derse, mutsuz olacak birisiyim. Desteğe ihtiyacım var. En büyük desteğim sizler olacaksınız. Bu da yetmez. Medya kuruluşları olacak” diye konuştu.

”Benim kalbim kıran bir şeyi paylaşmak istiyorum” diyen İmamoğlu, Hürriyet’in manşetine yönelik şu sözleri kullandı:

”Utanın!”

– Çok kalbim kırıldığı için. Tarzım değil ama burada paylaşacağım. Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarından bir tanesi. Hepimiz açarız, mesajı okuruz. Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarından bir tanesi. Bu Hürriyet Gazetesi. ‘HDP yönetecek’ diye şu gördüğünüz ana sayfada, ben görev talip oldum olalı manşetten benim bir tek haberim çıkmadı. Benim haberlerim, hep ‘yerel yönetim’ diye bir sı var, oradan verildi. Benim şu gördüğünüz sayfadaki fotoğraf, ‘HDP Yönetecek’! Bunu kim demiş? HDP’nin eş başkanı söylemiş! Söylememiş adam öyle bir şey ya, söylememiş! Yok böyle bir laf ya! Nereden çıktı yalan haberi manşete taşımak? Hürriyet Gazetesine yakışır mı? Aynı şey, CNN Türk. ‘Sezai Temelli: İstanbul ve Ankara İmamoğlu ile başlayıp HDP yönetecek!’ Yok böyle bir cümlesi ya! Ayıptır, yazıktır, günahtır! Utanın! Düzeltin kendinizi. İsminize biz saygı duyuyoruz. Yıllardır Hürriyet gazetesi okuyan bir kişiyim. Lütfen düzeltin. Bu yalan haberi yapmaktan dolayı, milletin zihninde, kalbinde, vicdanında mahkum olmak istemiyorsanız bu haberi düzeltin kardeşim. Yoksa bu zihin sizi yargılar. 3-4 kanalda ortak haber yapmalar, vesaireler… Ne ortaklıkları var, ben bilmem! Bu kanallar ve bu gazeteler bana değil sadece, herkese eşit fırsat verildiği sürece itibarlıdır. Sakın, kendi koltuklarınızdan itibarlı olduklarınızı düşünmeyin. İtibarı veren halktır.



”Toplumun geleceğine zarar vermeyin”

– Sizi sorumluluğa ve bu insanların hoşgörünün en büyük merkezi olan Mardinliler’in beni davet ettiği kahvaltısından sesleniyorum. Bu toplumun hoşgörüsüyle dalga geçmeyin kardeşim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ben CHP’nin evladıyım. CHP’nin yetiştirdiği ve siyasi arenaya hediye ettiği bir insanım. Sorumluluğumu bilen bir insanım. CHP’yi de sonuna kadar güzel biçimde temsil edecek bir kişiyim. Benim kapım, bu şehirde yaşayan herkes için açık olacak. Buradan yola çıkarak, bir başka siyasi bir partinin söylemini de yalan bir şekilde iftira şeklinde kullanarak kimseyi yaralamasınlar. Bu toplumun geleceğine zarar vermeyin kardeşim. Bu toplum, bir arada yaşamak istiyor, mutlu olmak istiyor, bunun merkezi İstanbul olsun istiyor. Sizin o iki üç tuşa basarak yazdığınız haberler, vitrine koyduğunuz işler mişler, bizi yolumuzdan vazgeçiremez. ‘Hadi oradan’ deriz. Hadi işinize bakın, hadi oradan! Dalga geçer millet sizinle.



İmamoğlu, ”Ben, huzur istiyorum. Çocuklarınız beni izlediklerinde yüzlerinde tebessüm olsun isterim. Ailece beni görünce beni gördüklerinde mutlu, moralli olsunlar isterim. Ben, bunu temsil edeceğim” dedi. İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan’ın cenaze törenine katıldı.