İmamoğlu’ndan Taksim Meydanı ile ilgili yeni açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş metrosu arkeolojik kazı alanı ile Üsküdar meydanlarında inceleme gezisi yaptı. Beşiktaş’taki kazı alanında soruları yanıtlayan İmamoğlu, Taksim Meydanı ile ilgili açıklama yaptı.

“TEK BAŞIMIZA KARAR VERMEK İSTEMİYORUZ”

İmamoğlu, “Sadece Kadıköy Üsküdar veya çok konuşulan Taksim değil Bağcılar'dan Esenler'e birçok meydanı gözlem altına aldık. Bu anlamada Yenikapı'da yapılan düzenleme… Ben çırılçıplak bir şey ifade etmeyen koca meydanların bu kente kimlik katmadığını düşünüyorum. Taksim de bunlardan bir tanesi. Daha canlı ve kimlik buldukları alanlar istiyor insanlar. Çünkü meydanların tarihi misyonu da var. Biz bu bakımdan oturup bir masada tek başımıza bir karar vermek istemiyoruz” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNACAĞIZ”

Taksim’de bir yol haritası belirlediklerini belirten İmamoğlu “Hızlıca bir kısım sağlıklı proje oluşumu elde etmek adına oradaki çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz. Vatandaşın takdirine sunma niyetindeyiz. Böyle bir metot gerçekleştiğinde sizlerle paylaşacağız. Yakın zamanda paylaşacağız. Hızlıca orada rol alacağımızı öngörüyoruz, iyi düşünerek yapmak zorundayız. Bütün meydanların kimlik bulmaları için çalışacağız. Taksim Meydanı için kısmi yarışma, davet usulü olabilir. Sonrasında da vatandaşların beğenisine sunacağız” diye konuştu.

HATTA GECİKME YOK, DURAK GEÇ AÇILABİLİR

İnceleme yaptığı kazı alanının bir parçası olan 2020 yılının ocak ayında ilk etabının açılması planlanan Kabataş-Mahmutbey Metrosu hakkındaki soruya da İmamoğlu, “Burası Kabataş – Mahmutbey metromuzun aslında bir parçası. Buradaki kazı çalışmaları bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü İstanbul'un muazzam tarihi bir geçmişine, ışık tutan bir çalışma var burada. İstanbul'un ne kadar kıymet arz ettiğini, zemin altında ne kadar değer olduğunu anlamamız gerekiyor. Attığımız her adımın ne kadar dikkatli atılmasına gerektiğine de bir işaret buradaki çalışmalar. Elbette bir yandan İstanbul hizmet görecek, bir yandan da bu değerler korunacak. Son aldığımız bilgiye göre bu istasyon etrafındaki kazılardan dolayı bir gecikme söz konusu ama Kabataş – Mahmutbey hattını engelleyici bir durum ortaya koymuyor. Sadece bu durak geç devreye girebilir. Açılış biraz gecikebilir” yanıtını verdi.

METRO ALANINDA KALINTILAR SERGİLENECEK

İmamoğlu istasyon hizmete girdiğinde metro alanında kalıntıların sergileneceğini dile getirerek, “Dolayısıyla burası hem bir istasyon hem de bir müze haline dönecek. Bilinsin ki metro hattımız yürüyor, onda bir sorun yok, aynı zamanda tarihi koruyucu tedbirleri de alıyoruz” dedi. Bu hatta bir gecikme söz konusu olmadığını ifade eden İmamoğlu, metro hatlarındaki durum ile ilgili çalışma arkadaşlarından en geç eylül ayı içinde ciddi bir rapor istediğini söyledi.

3.HAVALİMANI METROSUNU BAKANLIK YAPIYOR

3. havalimanı hattı için süren metro çalışması hakkında da İmamoğlu şöyle konuştu:

“Mecidiyeköy – 3. Havalimanı hattı şu anda Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilmiş bir hat. Ve yürüyor. Bu büyükşehir belediyesinin ihale etiği bir hat değil. Dolayısıyla bizim diğer hatlar, metro – metrobüs bir çok hususta da örtüşen istasyon yapısı oluşuyor. Ulaşım planında bu mevcut. Şu anda bakanlığın kontrolünde yürüyen bu hatta çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda orayı da ziyaret edip bilgi alacağım.”