İptal edildiği açıklanan Çerkezköy Termik Santrali iptal edilmemiş!

2017 yılının Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararı ile birlikte Tekirdağ'da tarım arazilerini de kapsayan bir alanda kömürlü termik santral kurulması için “acil kamulaştırma” kararı çıkarılmıştı. Greenpeace, Tekirdağ halkı ile birlikte kömürlü termik santrale karşı başlattığı hukuki mücadele sonucunda projede yer değişikliğine gidilmiş ancak bu kez de santral projesi binlerce meşe ağacının bulunduğu ormanlık alana taşınmıştı.

Projeye karşı bir kez daha dava açıldı. Ormanlık alanın enerji üretim alanına dönüştürülmesi için yapılan plan değişikliğine açılan dava Danıştay'da devam ederken AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 13 Aralık 2018 günü sosyal medyadan Çerkezköy Termik Santrali projesinden vazgeçildiğini açıkladı. Yel paylaşımında “Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel ve Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyesi Çiğdem Koncagül'ün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez ile görüşmeleri neticesinde teknik nedenlerden dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiği bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK:ÇED SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bunun üzerine Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Silivri Çevre Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bilgi edinme başvurusu yaptı. Başvuruya gelen yanıtta “Projenin ÇED raporu hazırlanma aşamasında olup ÇED süreci devam etmektedir” denildi. Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) yapılan bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtta da “Trakya Bölgesi'ndeki kömür kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje geliştirme süreçleri devam etmektedir. Bahsi geçen konular Bakanlığın takdirindedir” ifadesi yer aldı.

“TERMİK SANTRALDEN VAZGEÇİLMELİ”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, Trakya'da kömürlü termik santrallerin önünü açan Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Akgül “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ‘ÇED süreci devam ediyor' açıklaması, projenin iptal edildiği beyanlarıyla açıkça çelişiyor. Çerkezköy'deki de dahil olmak üzere, Trakya'yı tehdit eden 3 kömürlü termik santral projesinden vazgeçilmesi gerekiyor. Tüm dünya kirli enerji kaynağı kömürden hızla vazgeçiyor. EÜAŞ, Trakya'nın havasını, ormanlarını, tarım alanlarını ve su kaynaklarını kömüre terk etmekten vazgeçmeli, stratejisini yenilenebilir kaynaklara dayandırmalı” dedi.

Greenpeace'in Çerkezköy, Vize ve Kırklareli'nde yapılmak istenen termik santral projelerinin hava kirliliği etkisi üzerine yaptırdığı modelleme çalışmasına göre bu santraller 40 yıl çalışırsa toplamda 11 bin 230 erken ölüme sebep olacak.