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Binlerce komandomuz Irak’ın kuzeyinde! | Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı." denildi. Bir tugay ortalama 5 bin civarı asker bulunuyor.

10:00 -
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.

Bakan Hulusi Akar da operasyonu bizzat karargahtan takip ediyor.

Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Son güncelleme: android-time 10:43 28.05.2019
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