İstanbul Şehir Üniversitesi’nden haciz açıklaması

Halk Bankası ile İstanbul Şehir Üniversitesi arasında görülen haciz davasından karar çıkmış ve üniversitenin tüm banka hesaplarına ihtiyati haciz kararı aldırılmıştı.

Konu ile ilgili düzenlenen basın açıklamasında konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan üniversitenin Dragos kampüs arazisinin 2009 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından üniversiteye tahsis edildiğini belirterek, “2009 tarihli tahsis kararından 2015 yılında yapılan devir kararına kadar sendikalar ve bazı meslek kuruluşları tarafından 16 kez farklı dava açıldı. Bu davalardan 15'i lehimize sonuçlandı. Aleyhimize sonuçlanan bir dava dolayısıyla Danıştay tarafından arazi tahsisi iptal edildi. 2010 yılında Özelleştirme Kanunu’nda yapılan değişiklikle Özelleştirme Yüksek Kurulu yasanın verdiği yetki ile eğitimde kullanılmak şerhini tapuya işleyerek araziyi 2015 yılında İstanbul Şehir Üniversitesine devretti. Davaların neticelenmesi ve inşaat ruhsatlarının alınmasıyla Halk Bankasından temin edilen yatırım kredisi kullanılarak kampüs inşaatına 2016 yılında başlandı” dedi.

“TMMOB İLE DAVA DEVAM EDİYOR”

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ile olan dava sürecini anlatan Prof. Dr. Çelikcan, “Kampüs arazimizin devrine ilişkin olarak açılan son dava ise önce İdare Mahkemesi sonra Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Ancak TMMOB davayı Danıştay'a taşıdı ve Danıştay 13. Dairesi Özelleştirme İdaresi'nin söz konusu devir işleminin önce yürütmesinin durdurulması yönünde karar almış, daha sonra da işlemin iptaline karar vermiştir. Söz konusu karar, Özelleştirme İdaresi ve Üniversitemiz tarafından temyiz edilmiştir. Dava süreci devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“KARAR HUKUKSUZDUR”

Halk Bankası'ndan kampüs inşaatı için 300 milyon TL yatırım kredisi alındığını ve karşılığında 8 parselden oluşan kampüs arazisinin teminat olarak gösterildiğini kaydeden Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer kararın hukuksuz olduğunu belirterek, “Sosyal bilimlere adamış, başarılı bir üniversiteye müdahale ediliyor. Söz konusu 8 parselden sadece bir parsel üzerine açılmış bir dava olması, onun da temyiz sürecinin halen devam ediyor olmasına, diğer 7 parsel ile ilgili herhangi bir dava olmamasına ve ek teminat gösterilmesine rağmen Halkbank kredi teminatının riske girdiği iddiasıyla krediyi geri çağırmıştır. İhtiyati haciz kararını alan İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne de itirazda bulunulmuştur” şeklinde konuştu.