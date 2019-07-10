İstanbul ve Muğla’da korkutan orman yangını!

İlk Orman Yangını haberi İstanbul Kartal’dan geldi. Aydos’ta bulunan ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere söndürme helikopteriyle de müdahale edildi. Yangını söndürmek için çevredekiler de çaba sarf etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

DALAMAN’DA DA YANGIN ÇIKTI

Muğla’da da orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. Dalaman’ın Karaağaç Mahallesi’nin Kötürüm Mevkii’ndeki kızılçam ağaçları bulunan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 8 helikopter, 32 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi. DHA