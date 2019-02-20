İstanbul’da casus kamera operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gizli kamera, takip cihazı satan kişileri belirleyerek harekete geçti. Kaçakçılık polisi, Sultangazi'deki bir adresten satış yapıldığını belirlemesi üzerine operasyon kararı yaptı.Düzenlenen baskında gizli kamera, takip cihazı içerikli 521 ürün ele geçirildi.

ÇAKMAK, GÖZLÜK, KÜLLÜK…

Ele geçirilen gizli kameralı ürünler arasında, çakmak, kalem, bileklik, flaş bellek, otomobil anahtarı, düğme, gözlük, jöle kutusu, oda parfümü ve sigara küllüğü bulunuyor. Ele geçirilen ürünlerin içerisinde ses kayıt cihazları, takip cihazı ve böcek arama cihazlarında bulunması dikkat çekti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 400 BİN LİRA

Polisin operasyonunda bulunan ürünlerin piyasa değerinin 400 bin lira olduğu öğrenildi. Şüphelilerin gizli kameraları 50 lira ila 800 lira arasında sattığı öğrenildi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Şüphelinin gizli kamera içerikli ürünlerinin Çin'den getirildiği, “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunda kullanılacak ürünler olduğu ve mahkeme kararı dışında kullanılamayacağı belirtildi. Gizli kamera içerikli cihazları daha çok, aldatıldığını düşünen eşlerin ve çocuklarına bakıcıya emanet eden ailelerin kullandığı dile getirildi.