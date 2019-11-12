İstanbul’da ‘esrarengiz’ olaylar: Kırgızistan diplomatik plakalı cinayet

Önceki gece İstanbul, Fatih’teki Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan iş insanı Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER ADANA’DA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Saimait Aierken'in yakın ilişkilerini de araştırmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar, Suriye’ye kaçmak üzereyken Adana’da yakalandı.

İSTANBUL’A GETİRİLDİLER

Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh’i sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

DİPLOMATİK ARAÇLA GEZİYORDU

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri Aierken'in kullandığı aracın, Kırgızistan'a ait ‘CC’ plakalı konsolosluk aracı olduğunu belirledi. Silahlı saldırının sebebi olarak ise alacak verecek meselesi gösterildi. Ancak ölen Aierken’in Kırgızistan'a ait diplomat plakalı araç kullanması akıllara “Uluslararası bir hesaplaşma mı?” sorusunu getirdi. Gözaltına alınan üç kişinin de sorgusunun sürdüğü, polisin olayı tüm yönleriyle araştırdığı öğrenildi.

İLK SORGUDA ‘ALACAK-VERECEK’ MESELESİ DEDİLER

Zanlıların ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan’daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini ve olayda kullandıkları aracı da

Pendik’te bir yere sakladıklarını söyledikleri bildirildi.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI

Saimait Aierken’in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken’in adının Kırgızistan’da 700 milyon doların yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.

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