Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da ‘esrarengiz’ olaylar: Kırgızistan diplomatik plakalı cinayet

Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türk'ü Saimait Aierken cinayeti ile ilgili 3 şüpheli Suriye'ye kaçarken yakalandı. Kurban Aierken'in Kırgızistan’a ait "CC" kodlu, konsolosluk plakalı araç kullanması ve isminin "Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen davada" geçmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. İstanbul polisi, İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier dosyasının ardından bu cinayeti de aydınlatmak için uğraşıyor.

Tugay SADAY
12:25 -
Haberler Gündem
İstanbul’da ‘esrarengiz’ olaylar: Kırgızistan diplomatik plakalı cinayet

Önceki gece İstanbul, Fatih’teki Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan iş insanı Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

FOTO:DHA – Çapa’daki cinayetin esrarı çözülüyor.

ŞÜPHELİLER ADANA’DA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Saimait Aierken'in yakın ilişkilerini de araştırmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar, Suriye’ye kaçmak üzereyken Adana’da yakalandı.

İSTANBUL’A GETİRİLDİLER

Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh’i sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

 

DİPLOMATİK ARAÇLA GEZİYORDU

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri Aierken'in kullandığı aracın, Kırgızistan'a ait ‘CC’ plakalı konsolosluk aracı olduğunu belirledi. Silahlı saldırının sebebi olarak ise alacak verecek meselesi gösterildi. Ancak ölen Aierken’in Kırgızistan'a ait diplomat plakalı araç kullanması akıllara “Uluslararası bir hesaplaşma mı?” sorusunu getirdi. Gözaltına alınan üç kişinin de sorgusunun sürdüğü, polisin olayı tüm yönleriyle araştırdığı öğrenildi.

İLK SORGUDA ‘ALACAK-VERECEK’ MESELESİ DEDİLER

Zanlıların ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan’daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini ve olayda kullandıkları aracı da
Pendik’te bir yere sakladıklarını söyledikleri bildirildi.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI

Saimait Aierken’in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken’in adının Kırgızistan’da 700 milyon doların yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.

İLGİLİ HABERAman dikkat ha İsrail casusu kerkenezleri kaçırmayalımAman dikkat ha İsrail casusu kerkenezleri kaçırmayalım İLGİLİ HABERCesedi bulunan İngiliz ajan soruşturması sürüyor: İşte detaylar...Cesedi bulunan İngiliz ajan soruşturması sürüyor: İşte detaylar...
beyaz Çin Cinayet Dolar Emniyet İsrail istanbul Kırgızistan kurban Polis saldırı silahlı saldırı Suriye
Son güncelleme: 13:33 12.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more