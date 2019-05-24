İstanbul’da sağanak yağış

Alınan bilgiye göre, özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.

GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün önceden uyardı sağanak yağış saat 06.00 itibariyle başladı. İstanbul’un genelinde hakim olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat sağanak şekilde devam eden yağış bazı bölgelerde şiddetini azaltarak devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre yağış gün boyunca İstanbul’un genelinde devam edecek.

İSTANBUL’DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

İstanbul'da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sabah erken saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih’te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.