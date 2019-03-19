İstanbul’da vatandaşa dansöz kıyafeti giydiren çeteye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, liderliğini Emirhan D.'nin yaptığı Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren çeteyi takibe aldı. Yapılan takipler sonucu kimliği belirlenen 24 çete üyesine yönelik sabah saatlerinde Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçeleri ile Kocaeli ve Sivas’ta operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında çete lideri Emirhan D. ile birlikte 22 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 422 tane mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda çetenin geçtiğimiz yıl Zeytinburnu’nda Osmanlı Ocakları eski Başkan Yardımıcısı Bahri Örnek’e silahlı saldırı düzenlediği belirlendi. Çetenin birçok yağma ve yaralama olayına karıştığı belirlenirken, çete lideri Emirhan D.'nin ise kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, şüpheliler hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Ruhsatsız silah ticareti’, ‘Yağma’, ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Başkasının işlediği suçu üstlenme’ suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.