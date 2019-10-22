İşte Erdoğan-Putin bulaşmasının beden dili analizi

İşte Putin’in Erdoğan’ı karşıladığı ve iki liderin heyetler ile birlikte basınının karşısına geçtiği o anlardan seçtiğimiz fotoğraflarla kritik toplantıda liderlerin beden dili analizi:

Yukarıdaki fotoğrafta Recep Tayyip Erdoğan’ın son derece rahat kendinden emin bir oturuşu var. Rusya Lideri Putin ise tedirgin, Putin bacaklarını açarak hacmi büyütmeye çalışmış. Sağ kolunu Erdoğan’a karşı siper etmiş, bilinç altında oradan gelebilecek bir atağı engelleme eğilimi var.

FOTOĞRAF: 2

İkinci fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşırken üstünlük eğilimi göstermiş, Putin Bunu fark edip sol elini Erdoğan’ın elinin üstüne koymuş.

FOTOĞRAF: 3

Üçüncü fotoğrafta ise bu kez Putin üstünlük tutuşu yapmış ancak Erdoğan bunu fark edip sol elini Putin’in elinin üzerine koymuş. Her iki lider de bu tokalaşmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor fakat yüzlerindeki gülümseme bu harekete karşılık herhangi bir rahatsızlık doğurmamış. Normal şartlarda bu şekilde bir tokalaşma, eli üstte olan lider için avantaj eli altta olan için ise dezavantajdır ama iki lider de bunu önemsemiyor.

FOTOĞRAF 4:

Tercümanların olduğu fotoğraflarda Türk heyeti gayet rahat ancak Putin parmaklarını birbirine geçirmiş durumda, bu sıkıntı işaretidir. Putin’in yanındaki Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un da oturuşunda tedirginlik var.

FOTOĞRAF: 5

Tokalaşma fotoğraflarında güç tamamen Erdoğan’da, Erdoğan Putin’in kolunu kendine doğru çekmiş. Normal şartlarda Putin buna müsaade etmez. Ama bu görüşmede Erdoğan’ın üstünlüğünü kabullenmiş bir görüntü sergiliyor.

FOTOĞRAF: 6