Çalıştığınız iş yerinde durumlar istediğiniz gibi gitmiyorsa ya da daha iyi şartlarda çalışabileceğiniz bir iş bulduysanız ve istifa etmeyi düşünüyorsanız elbette ki bu durumda hangi haklara sahip olduğunuzu merak edersiniz. İstifa eden çalışanın hakları nelerdir? Tazminat almak için önemli şartlar neler? Hangi haklı sebepler işverene karşı alması gereken haklarını temin etmesi için gerekli. İşte detaylar…

İSTİFA EDEN ÇALIŞANIN HAKLARI NELERDİR?

Bilinenin aksine işinden kendi isteği ile ayrılan işçinin de tazminat alabilmesi için gerekli bazı haklar vardır. Ayrılırken tazminat alabilmesi için sadece kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması yani kovulması gerekmiyor. Bu yanlış bilinenleri düzeltmek için hazırladığımız haber ile kafa karışıklığını gidermek istiyoruz.

İş Kanunu'na göre istifa eden çalışanında tazminat hakkı bulunuyor. Ancak haklı bir sebebe dayanmadan istfa ettiği takdirde tazminat hakkını kaybeder. Hatta ihbar süresini göz önünde bulundurmadan istifa edip işten çıkarsa işyerine tazminat ödemek zorunda kalabilir. Ancak iş sözleşmesini haklı sebeplere göre fesh edip istifa eden işçinin alacağı tazminatlar şu şekildedir;

Kıdem tazminatı

Fazla mesai çalışmaları

Kullanmadığı yıllık izin

Ulusal bayram ve resmi tatillerdeki çalışmalar

Ödenmeyen ücretlere ilişkin alacakları

Hafta sonu izni gibi alacaklarını mahkeme yoluna giderek alabilir.

Eğer istifa eden işçi, iş sözleşmesini haklı sebeplere dayandırmadan fesh etmişse yukarıda verdiğimiz haklardan kıdem tazminatını alamaz.

HANGİ NEDENLERLE KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILAN İŞÇİ TAZMİNAT ALMAYA HAKKI OLABİLİR?

Bazı özel durumlarda ise çalışan kendi isteği ve kusuru ile ayrılsa bile tazminat hakkı elde eder. Bu sebepler;

Askerlik sebebiyle işten ayrılma

Emeklilik sebebiyle işten ayrılma

Malulen emeklilik sebebiyle işten ayrılma

Normal emeklilik sebebi ile işten ayrılma

Evlenen kadınların resmi nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması

Sağlık nedenleri sebebiyle işten ayrılma

İşverenin işyerinde iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması sebebiyle işçinin işten ayrılması

Ölüm