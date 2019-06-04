İYİ Parti İstanbul İl Gençlik kolları ‘İmamoğlu’ seferine çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından partilerin seçim kampanyaları da tüm hızla sürüyor. Millet İttifakı'nın İBB Adayı Ekrem İmamoğlu için sahadaki çalışmalarını sürdüren İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı, İstanbul'un 39 ilçesinde demokrasi standları kurmuş ve buralarda halka seçimlerin usulsüz bir şekilde nasıl iptal edildiğini ve İmamoğlu'nu neden desteklediklerini açıklamaya başlamıştı.

İYİ PARTİLİ GENÇLER İMAMOĞLU İÇİN SEFERBER OLUYOR

İYİ Parti'den 23 Haziran seçimlerine dair yeni bir hamle daha geldi. Buna göre İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın oluşturduğu Gençlik Komisyonu da 5 günlük bir sefere çıkacak. İstanbul'da en fazla hemşehrisi bulunan illerden Trabzon, Sivas, Kastamonu, Ordu, Erzurum, Kayseri ve Bursa ziyaret edilerek buralarda “Genç Hemşehri” çalışması yapılacak. Belirlenen illerdeki kasaba ve köylerde yaşayan insanlar ziyaret edilerek İstanbul'da yaşayan hemşehrilerine yaşanan hukuksuzluğun anlatılması istenecek.

Demokrasi Seferi'yle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Daha önce tam kadro bir şekilde sahada olduğumuzu söylemiştim. İYİ Parti olarak taşın altına elimizi değil bizzat gövdemizi koyuyoruz. Daha önce 39 ilçede demokrasi standlarımızı kurmuştuk. İstanbul il gençlik kollarımız da bu süreçte aktif bir katılım gösterdi ve İstanbul için en faydalı ve verimli olacak iller belirlenerek buralara özel bir çalışma yapıldı. Komisyonlar hemşehrilerin yoğun bulunduğu illere çıkarma yapacak ve Millet İttifakı'nın İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'na yapılan hukuksuzluğu anlatacak. Biz en başından beri ‘her şey iyi olursa her şey çok güzel olacak' diyoruz. Milletimize sonuna kadar güveniyoruz, hak yerini bulacak.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Çakıroğlu ise “En önemli amacımız; yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde partimizin ve il başkanlığımızın 23 Haziran'daki seçimlere dair kararlılığını ortaya koymak. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Milet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının elinden alınmasını ve bu süreçte yapılan hukuksuzlukları anlatacağız. Gittiğimiz şehirlerdeki vatandaşların, özellikle İstanbul'da yaşayan her bir tanıdığını en azından telefonla arayarak yaşanılanları aktarmasını, İstanbul'da yaşayan vatandaşların demokrasiye vurulan bu darbeyi hemşehrilerinden de dinlemesini sağlayacağız. 23 Haziran günü yenilenecek olan İstanbul seçiminde olası hukuksuzlukları ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri anlatıp, kendilerini burada misafir edeceğimizi belirteceğiz.” ifadelerini kullandı.

AKŞENER UĞURLAYACAK

Demokrasi Seferi için son hazırlıklarını yapan komisyon, 6 Haziran'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da uğurlamasıyla yola çıkacak.