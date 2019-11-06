Kaboğlu: Boğaziçi kanunu Anayasa’ya aykırı

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa hukukçusu İbrahim Özden Kaboğlu, Boğaziçi kanununda yapılması öngörülen değişikliklerin, Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, “Anayasa'ya aykırılığın ötesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum tayin edilmiş olacak. Bu çok tehlikeli bir girişimdir” dedi.

Kaboğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Tapu kanununda yapılmak istenen değişikliği de eleştirdi ve “Meralarda yapılaşmanın önünü açan, kıyılarda yapılaşmadan, yabancılara mülk satışına kadar birçok hüküm getiren bu düzenleme Türkiye bütününü kıskaç altına almak anlamına gelir” dedi.

Kaboğlu şunları söyledi:

BOĞAZ YASASI: Boğaziçi Kanunu'nda yerel yönetimler ve koruma kurulları için öngörülen yetkilerin Çevre Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına aktarılması Anayasa'nın değişmez maddesi olan 2'nci maddesine ve 127'nci maddeye da açıkça aykırıdır. Bu alanın Çevre Bakanlığına verilmesi de Anayasa'ya aykırı idi. Anayasa'ya aykırılığın ötesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum tayin edilmiş olacak. Bu çok tehlikelidir.

TAPU KIANUNU: Tapu kanununda yapılmak istenen değişiklik ise, meralarda yapılaşmanın önünü açan, kıyılarda yapılaşma hususunda yabancılara mülk satışına kadar birçok hüküm getiren bir düzenlemedir. Türkiye bütününü kıskaç altına almak anlamına gelmektedir. Türkiye'nin ülkesinin bölünmezliği ilkesine aykırılık taşınmaktadır