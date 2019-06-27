Kaftancıoğlu: İstanbul’u kaybedenler bedel ödetmek istiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 37. Ağır Ceza Mahkmesi'nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

“YALAN KAYBEDECEK HAKİKAT KAZANACAK”

Hakkında açılan davanın siyasi bir dava olduğunu belirten Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'deki hukuk sisteminin siyasi iktidarın sopası haline getirildiğini söyledi.

CHP'li Kaftancıoğlu, “Ne yazık ki ülkemizde hukuk da yok sistem de. Bu yüzden bana açılan davayla ilgili hukuki değerlendirmeler de bulunmak çok zor. Bugün hala yüzlerce insan düşüncelerinden dolayı hapiste. Benimkisi sadece bir örnek. Bu ülkede ne yazık ki iktidara muhalifseniz iktidar sizi bir şekilde tutuksuz yargılıyor zaten. Bazılarımız da tutuklanıyor. Bu dava da İstanbul'da kaybedenlerin bedel ödetme çabasından başka bir şey değil. İstanbul'un iradesini, hakkını, geleceğini savunmayı başarabildiğim ve sonunda da hep birlikte kazandığımız için çok mutluyum. Bu mutluluk da bana yeter. Herkes kimin sahici kimin yalancı ve iftiracı olduğunu görüyor, biliyor. Yalan kaybetmeye, hakikat kazanmaya devam edecek.” diye konuştu.