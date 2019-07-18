Kaftancıoğlu’na montaj tweet davası: İkinci duruşma

Ümit TÜRK, Sevgim Begüm YAVUZ/İSTANBUL

Birçoğu sahte olduğu anlaşılan, 7 yıl önceki sosyal medya paylamışları nedeniyle 17 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

CHP’liler başta olmak üzere, STK temsilcileri ve sanatçılar duruşmanın yapılacağı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önüne geldi.

“İNTİKAM ALINIYOR”

Söz konusu davanın soruşturmasının zamanlamasına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “İktidar İstanbul’u kaybettiği için adeta intimak alıyor” dedi.

Duruşmanın birazdan başlaması bekleniyor.

17 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kaftancıoğlu’nun, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 17 yıla kadar hapsi isteniyor.