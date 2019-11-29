Kayıp Çinli kadın ölü bulundu

Lisha Yu Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim’de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, siyah renkli otomobille evden ayrıldı.

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Erkek arkadaşının iddiasına göre aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Ancak telefon tam olarak çekmediği için karşı taraftakilerin sesi anlaşılamadı. Lisha Yu birkaç dakika sonra erkek arkadaşını tekrar aradı. Erkek arkadaşı telefonu duymadığı için açamadı.

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ÖLÜ BULUNDU

Geri aradığında ise Lisha Yu’nun telefonu kapalıydı. Bir daha da Lisha Yu’dan haber alınamadı. Erkek arkadaşı ertesi gün karakola giderek Lisha Yu’nun kaybolduğunu ihbar etti.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu Çinli kadının cansız bedeni Bilecik'te bulunurken, 4 kişi de gözaltına alındı. Polis ekipleri Lisha Yu'nun başına gelenleri araştırırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.