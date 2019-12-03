Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Bir süredir unuttuğumuz ama geçen salı günü Erdoğan’ın hatırlattığı bir olaya değinmek isterim. Demişti ki Man Adası konusunda Kılıçdaroğlu mahkemeye gitti ve tazminata mahkum oldu.

* Man Adası’nda 1 sterline kurulan şirketin 15 milyon dolara ulaşan para trafiği vardı. Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın, kardeşi Mustafa Erdoğan’ın eniştesi Ziya İlgen’in,dünürü Osman Ketenci’nin aldığı paralar vardı. Bunların tamamını belgeleriyle açıkladım.

MİLİTAN HAKİMLERİ ATADI

* Erdoğan hakkımda dava açtı. Davayı düşüren hakimleri görevden aldı. Yerine militan hakimleri atadı. Ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş tazminata mahkum etti. Ama ben haklıyım, Allah’ın huzurunda da insanların vicdanında da ben haklıyım.

BU BELGELERİ KİMSE YALANLAMADI

* Bir daha söylüyorum, yeniden söylüyorum, söylediğim her cümle, kullandığım her belge yüzde yüz doğrudur. Zaten hiç kimse de bu belgeleri yalanlamadı. Hiç kimse!

* 82 milyonun huzurunda bir kez daha soruyorum: Senin ailenin 15 milyon dolarlık servet elde etmene sebep olan şirket hangi şirket? Türkiye Cumhuriyeti Devletine vergi ödememek için Man Adasında bir şirket kuruluyor ve para Türkiye’ye vergisiz geliyor!

AÇMAZSANIZ NAMERTSİNİZ

* Esnaf, çiftçi vergi ödüyor. Erdoğan ailesi Man Adası’ndaki kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. Ben bunları söyleyince yeniden tazminat davası açacağız diyorlar. Açmazsanız namertsiniz! Ben bütün davaları kazanacağım.

KİMSEDEN KORKMUYORUM

* Hem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacaksın hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi vermemek için dolaplar çevireceksin. Kimseden korkmuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Man Adası’nı tekrar hatırlattığı için Erdoğan’a teşekkür ederim.

* 15 Temmuz şehit ve gazileri için 309 milyon lira para topladılar. Paranın nereye gittiği belli değil. Hâlâ açıklayamadılar. Bu para nereye gitti? 2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 46 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bağış kampanyası düzenlendi. 52 milyon lira para toplandı. Bu para nereye gitti?